从影像到性能无短板，OPPO Find X8 Ultra成旗舰首选

【天极网手机频道】在当下竞争激烈的手机市场中，OPPO Find X8系列以全方位的出色表现，尤其是搭载了全新影像系统的OPPO Find X8 Ultra，迅速吸引了消费者的目光，成为众多旗舰机中的佼佼者。

OPPO Find X8 Ultra首发搭载LUMO凝光影像系统，通过强大光学设计与先进计算能力，以全新的超光感计算光学系统、丹霞原彩镜头以及全链路原彩ProXDR 等创新，打造出拍人最好的移动影像系统。

主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有1/0.98英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦配置了两颗专业镜头，一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄，覆盖了从超广角到长焦的全焦段，并且支持物理长焦微距;超广角镜头同样表现不俗，采用JN5传感器，拥有5000万像素，视野广阔、细节丰富，适合风光与大场景拍摄。

OPPO Find X8 Ultra打破曲面屏传统，首次采用6.82英寸2K OLED直屏，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，4320Hz 高频 PWM 调光有效降低频闪对眼睛的伤害;四边等窄黑边缩至1.4mm，屏占比达94.3%，视觉沉浸感极强;直屏设计不仅减少误触，更提升了游戏和视频的操控精准度;机身厚度仅8.78mm，重量控制在226g，搭配航空级铝合金中框与AG磨砂玻璃后盖，质感与手感兼具;圆形相机 Deco 采用独特的哑光灰配色，搭配 2.5D 玻璃背板，不仅看起来 “低调奢华”，镜头模组的凸起高度较前代还降低了 15%，单手握持时不再顶手指，让日常使用更加舒适;同时还具备IP68/IP69防水防尘和SGS五星抗摔认证，让耐用性再上新台阶。

性能配置上，OPPO Find X8 Ultra搭载的是采用第二代 3nm 制程工艺的骁龙 8至尊版处理器，搭配LPDDR5X内存和UFS 4.0存储，性能铁三角组合确保流畅体验。双电芯硅负极技术让6100mAh超大电池轻松塞进轻薄机身，无线充电速度也提升至50W。仿生马达振动量大幅提升，游戏反馈更拟真;机身新增实体按键，游戏反馈更拟真;AI一键闪记支持语音唤醒与跨端互联，办公效率显著提升。AI一键闪记支持语音唤醒与跨端互联，办公效率显著提升。

目前OPPO Find X8 Ultra正在热销中，提供星野黑、月光白和程曦微光三种配色，12GB+256GB版本售价6499元、16GB+512GB版本售价6999元、16GB+1TB(卫星通信版)版本售价7999元，如果你追求极致的体验且对影像功能有较高要求，OPPO Find X8 Ultra 绝对值得入手。