12GB+512GB到手1799元！OPPO A2开售，还有全新质感外观

【天极网手机频道】11月11日，OPPO A2正式开售。一直以来，OPPO A系列凭借亲民售价、时尚外观以及流畅体验备受消费者青睐。这次OPPO A2更是宣称“可能是最划算的512GB手机”，12GB+512GB仅售1799元。下面一起来看下OPPO A2有什么亮点。

全新工艺+轻薄设计，打造高颜值机身

此次OPPO A2共带来三款配色，分别是冰晶紫、清波翠、静海黑，后盖机身采用质感喷涂工艺，金属感十足。整个机身极具辨识度。机身设计上，OPPO A2薄至7.99mm，辅以直角机身，握感称心又趁手。

屏幕正面，OPPO A2搭载6.72英寸90Hz高刷高亮屏，屏占比高达91.4%，点击滑动延迟更低，浏览网页、玩游戏时更流畅，配合环绕式立体双扬声器、300%超级音量，OPPO A2带来更为沉浸的影音娱乐体验。在全天候AI智能护眼加持下，阳光下屏幕也能清晰显示，暗光条件下久看不累眼，亮度舒服自然。

512GB大内存+48个月流畅，体验更持久

性能方面，OPPO A2搭载天玑6020移动平台，采用7nm工艺打造，至高可选12GB+512GB超大内存，照片、音乐、视频随心存，有效满足用户长久使用的存储需求。OPPO A2还支持 RAM+运存拓展技术，运行内存至高可达12GB + 12GB* ，进一步提升系统流畅度与后台常驻应用数量。

OPPO A2搭载ColorOS 13.1系统，内置ColorOS超算平台，即使应用多开也能流畅运行。与此同时，OPPO A2通过OPPO实验室48个月流畅护航完整测试，为用户带来全方位的系统流畅体验。

33W超级闪充+四年耐用大电池，持久续航更安心

在续航上，OPPO A2配备了5000mAh四年耐用大电池，以每日一次充电概率推算，循环四年后依旧有80%以上的电池容量保持率，电池久用也健康;大容量电池，续航轻松满足一天使用，长时间畅玩游戏也不用担心手机没电。

充电则采用33W超级闪充，有效满足用户快速充电的需求，用碎片时间即可充入够用的电量。即使手机剩余电量不足，OPPO A2内置超级省电模式和夜间极致省电模式，能够在极低的电量下，完成用户的紧急需求，缓解用电焦虑。

5000万像素超清影像+全面抗摔，体验更可靠

OPPO A2搭载了5000万像素超清主摄，辅以超清夜景、闪速抓拍、AI 焕彩美颜、AI 场景增强等功能，助力用户在不同场景下轻松拍出细节丰富的质感大片。

在机身品质方面，OPPO A2支持IP54生活防水，并且采用金刚石抗摔结构，通过金刚四角、高强度屏幕、关键部位的安全气囊、镜头防护、防微跌设计等技术强化OPPO A2的耐摔性，有效避免因日常跌落造成的损坏与失灵，持久用机更安心。

目前，OPPO A2已经全面开售，12GB+512GB版本1799元。首销期间(2023年11月11日-11月22日)购买OPPO A2 5G手机并激活电子保修卡的用户可免费享受电池保四年权益，经 OPPO官方授权服务体验中心检测最大电池容量低于 80%，用户可免费更换一次电池。