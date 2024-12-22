年底iPhone 16大降价 京东至高补贴1200元比11.11还便宜

【天极网手机频道】临近元旦跨年，Apple产品京东自营旗舰店针对iPhone机型开启了新一轮调价，带来至高800元惊喜券，还可叠加至高400元杭州消费券，iPhone 16系列至高补贴1200元，比11.11的优惠力度还大，也吸引了不少价格敏感型用户前来选购。感兴趣的话只需打开京东搜索“苹果惊喜券”即可直达主会场。

具体来看，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15可领700元惊喜券，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 15 Plus可领800元惊喜券，再加上全国可领的至高400元杭州消费券，iPhone 16系列也迎来了最佳入手时间。其中，iPhone 16 Pro Max领券立减1100元，到手价低至8899元起;256G版iPhone 16 Pro领券立减1100元，到手只需7899元;512G版iPhone 16领券立减1200元，到手只需7799元;128G版iPhone 16领券立减1000元，到手只需4999元;iPhone 16 Plus领券立减1100元，128G版到手低至5899元。

此外，辽宁地区的用户还可在惊喜券的基础上，叠加10%的国家补贴优惠，购买iPhone价格更划算。其中，辽宁用户下单256G版iPhone 16 Pro Max，最终到手价只需8369.1元;256G版iPhone 16 Pro，辽宁地区用户到手价为7469.1元;128G版iPhone 16原价5999元，辽宁地区用户到手价为4679.1元;128G版的iPhone 16 Plus，原价6999元，辽宁地区用户到手价5579.1元。

人气依旧高涨的iPhone 15系列也迎来了大幅优惠。128G版iPhone 15，享受700元惊喜券和杭州消费券200元的限时叠加，京东购机立省900元，到手价为4399元，辽宁国补到手价为4139.1元。128G版iPhone 15 Plus，领券立减1000元，原价5999元，京东到手价为4999元，辽宁地区用户到手价为4679.1元。此外，256G版iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro，到手价分别为7949元和7699元，辽宁用户到手价分别为7424.1元、7289.1元。

不仅如此，iPhone 14系列和iPhone 13系列也迎来了限时直降优惠。其中，iPhone 14可使用杭州消费券100元，128G版到手价为4399元;iPhone 14 Plus可领杭州消费券200元，128G版到手价为4299元;iPhone 13同样可用100元杭州消费券，128G版到手价仅为3416元，辽宁用户到手价更是低至3164.4元。

无论是追求最新款iPhone 16的潮流人士，还是钟情于iPhone 15、iPhone 14或iPhone 13的忠实粉丝，都能在京东找到心仪的机型和满意的价格。别再犹豫了，赶紧抓住这次难得的机会，将心仪的iPhone带回家吧!