　　OPPO首次登顶全年榜首，2024年东南亚智能手机市场强势回弹

【天极网手机频道】2月11日，权威市场调查机构Canalys发布2024年东南亚智能手机市场的最新数据。数据显示，2024年第四季度，东南亚智能手机出货量同比增长3%，达到2440万部。2024年全年，东南亚智能手机市场厂商出货量高达 9670 万部，同比增长11%，一扫前两年的阴霾，呈现出强势反弹的态势。

其中OPPO首次登顶全年榜首，以1690万部的出货量占据18%的市场份额，同比增长14%。三星紧随其后，以1660万部的出货量获得17%的市场份额。传音和小米并列第三，各自占据16%的市场份额，而vivo则以13%的市场份额跻身前五。

OPPO在2024年的出色表现，反映了其在产品优化和高端投资方面的成功。OPPO注重产品的创新和品质的提升，通过提供高价值的产品和服务，赢得了东南亚市场消费者的认可和信赖。A18成为东南亚市场中全年最畅销机型，而迭代更名后的A3x推动了更高的渠道出货量。

值得注意的是，东南亚市场厂商排名频繁变动，表明仅靠出货量领先已无法作为衡量品牌市场地位的可靠标准。价值份额、运营效率和盈利能力等关键因素变得同样重要，这些指标能更全面地评估品牌的健康状况和竞争力。而国内企业要想在国际市场上立足，就必须跳出价格战的泥潭，转而追求高价值竞争。

2025 年全球经济环境波诡云谲，谨慎的库存管理将成为厂商制定战略的关键因素。在当前产品生命周期缩短、出货周期加快、每季度新机型不断涌现的市场环境下，厂商在产品初期发布后几乎没有时间和空间来弥补对市场需求的误判。这要求以OPPO、小米、vivo为代表的企业不仅要具备强大的技术创新能力，还要深入了解国际市场的需求和变化，不断调整和优化产品策略和市场策略。只有这样，才能在全球化的浪潮中立于不败之地，实现企业的可持续发展。 2025年国内手机品牌在东南亚市场将会取得什么样的成绩，我们不妨一同期待。