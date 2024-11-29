OPPO Reno13 系列正式开售，新一代超美小直屏2699元起

【天极网手机频道】11 月 29 日，OPPO Reno13 系列正式开售，全新Reno系列带来了 Reno 13 和 Reno 13 Pro 两款机型，前者提供蝶蝶紫、星河蓝、午夜黑三种配色，Pro 版本的三款配色则为蝶蝶紫、星光粉、午夜黑，全系售价 2699 元起。

凭借全新蝶蝶紫潮流设计、AI 高清实况、自研双芯抢网技术等产品亮点，超美小直屏 OPPO Reno13 系列自发布以来收获好评不断，众多头部媒体对其发表专业评论及报道，更有广大消费者和用户在各大社交媒体上纷纷展示出高度期待和赞誉。

时髦拉满，超美小直屏全系质感升级

OPPO Reno13 系列推出全新蝶蝶紫潮流设计，通过蝶影光刻工艺将蝴蝶羽翼般的光影流动定格于机身，打造新一代符合年轻人审美的潮流美学。同时，蝴蝶作为年轻女孩追梦路上的精神图腾，具象化传递“我的翅膀，会带我前往”，Reno 期望所有年轻人都能长出翅膀，自由奔赴各自的热爱与向往。

Reno13 系列延续了轻薄小直屏的基因，在轻薄机身上带来质感大升级。Reno13 全系标配旗舰级金属中框，从此不做「塑料姐妹花」;精细打磨的一体冷雕玻璃，美得天衣无缝;搭配极窄四等边，正脸美到没边。质感、手感一次性拉满，时髦配色让人爱不释手，Reno13 系列被众多媒体评为“更适合年轻人的超美小直屏”。

不止于好看，Reno13 系列更是全系标配 IP69、IP68、IP66 满级防尘防水，内置排水功能，支持水下拍摄/录像，让入水不再是「险境」，而是下水拍摄自成「滤镜」。

灵动氛围， LivePhoto 进入「活截活用」时代

今年五月，Reno12 引领安卓手机开启了 Live 图时代。这一次，Reno13 系列让影像体验再升级，配备安卓首个 2K 高清 LivePhoto，支持 ProXDR 高动态光影显示，匹配全场景防抖算法，让拍摄的每一帧都清晰，每一帧都是封面帧，让隐藏在回忆里的细节一一呈现，用「Live」表达「Love」。

同时，Reno13 系列的实况照片还带来了三个氛围感 Live 秘籍与独家的个性化水印相框。新增柔光拍照模式，轻松拍出会动的发光少女;叠加胶片风格，胶片色彩和 LivePhoto 的生动可兼得;个性化水印相框，被媒体点评为“会动的「拍立得」”。此外，Reno13 系列可以与 iOS LivePhoto 跨生态互传、支持小红书，微博，抖音等主流社交平台分享，还能在多个 App 编辑分享。

Reno13 系列实况照片封面帧好、重选帧好、氛围感好、发哪都好、互传真好，真正定义了 LivePhoto 五「好」标准，为用户带来一种追求美的生活方式。

双芯抢网，弱网环境信号超给力

为了解决网络信号弱，多人上网拥挤等老大难问题，OPPO Reno13 系列首发搭载自研抢网芯片 X1，连接 Wi-Fi 做到不怕挤、不怕远、不怕墙，搭配同档领先的游戏云计算专网技术，即使身处高铁站、咖啡馆、学校宿舍等弱网或网络拥挤环境中，也能真正做到「多人游戏能抢网，一格信号也流畅」。

此外，Reno13 系列配备了天玑 8350 旗舰芯，性能表现领先同档不止一步，天玑上限“还得”看 OPPO。此外，Reno13 系列还拥有体温级控温，五年耐用大电池，1.5K 高亮护眼屏，X 轴线性马达等多项旗舰级配置，带来全方位无死角的游戏体验。Reno13 系列不仅美，还超能「打」，不愧被媒体赞为“美学与实用性的完美结合”。

目前，OPPO Reno13 系列已在全渠道正式开售，其中 Reno13 提供 12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB、16GB+256GB 版本售价 2999 元，16GB+512GB 版本售价 3299 元，16GB+1TB 版本售价 3799 元;Reno13 Pro 则是12GB+256GB 版本售价 3399 元，12GB+512GB 版本售价 3699 元，16GB+512GB 版本售价 3999 元，16GB+1TB 版本售价 4499 元。现在购机即享屏碎保、后盖保、延长保，以及最高 2600 元的会员新机礼包。用户可前往 OPPO 官方授权体验店、京东之家，以及其他线下授权渠道、各大电商平台进行购买。

关于 OPPOOPPO 于 2008 年推出“笑脸手机”，由此开启科技致善之旅。今天，OPPO 凭借以 Find 和 Reno 系列手机为核心的多智能终端产品、ColorOS 操作系统、以及互联网服务，为全球用户革新科技体验。OPPO 业务遍及全球 70 多个国家和地区，超过 4 万名 OPPO 员工共同致力于为人们创造美好智慧生活。