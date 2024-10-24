年度影像旗舰Find X8系列重磅登场，全系列新品打造旗舰新标杆

10月24日，OPPO发布全新一代年度影像旗舰Find X8系列，采用全新一代超轻薄直屏设计，搭载突破性的无影抓拍，并集成AI千里长焦、超清实况照片、胶片风格、柔光人像等一系列全新的OPPO超光影特性，致力于为用户带来抬手就出片，抓拍氛围感的全新体验。Find X8系列更集成潮汐引擎x天玑9400、OPPO冰川电池、AI一键问屏、山海通信、天穹架构等诸多创新科技，打造全面领先的旗舰体验。

OPPO 首席产品官刘作虎表示：“我们正式发布 OPPO 的六大技术 IP，涵盖领先行业的超光影影像、系统级的 OPPO AI ，以及借助自然之力来诠释的四大核心赛道，分别是守护手机坚固耐用的天穹架构;提供丝滑流畅、极致能效的潮汐引擎;保证可靠稳定、智慧连接的山海通信，以及无惧寒暑、持久续航的冰川电池。我们非常高兴今天为用户带来这些技术的集大成者，OPPO Find X8 系列!”

随着Find X8系列的发布，OPPO还推出了旗下首款Pro级平板OPPO Pad 3 Pro、千元内最强旗舰耳机OPPO Enco X3、全智能手表新标杆OPPO Watch X冰川岩灰，为用户提供全面领先的旗舰全家桶体验。

超轻薄直屏Find X8系列，抬手就出片，抓拍氛围感

OPPO Find X8系列首次超轻薄直屏设计带入影像旗舰。薄至7.85mm，轻至193g的Find X8，通过芯片级屏幕封装技术，实现1.45mm的极窄边框，将小直屏的手感与6.59”的大屏视觉体验完美平衡。6.78”大屏的Find X8 Pro采用等深四微曲的设计，配合薄至 8.24mm 、轻至215g的机身，让旗舰影像与轻盈手感浑然一体。

全新的无影抓拍，彻底改变抓拍的方式。用户按下快门后，Find X8系列就会自动抓拍，无需再手动切换模式，让抓拍大幅提速，看到就能拍得到。Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动，让无影抓拍为抬手一拍随时待命。相比传统抓拍，无影抓拍更能兼具高速快门与高清画质，即使连续快速抓拍也能够让每一张照片都清晰动人，轻松地捕捉下运动瞬间的高能氛围，或者宠物治愈时刻的可爱氛围。无影抓拍作为系统级抓拍能力，还可以结合ProXDR、专业哈苏人像，以及超清实况照片使用，大幅拓展了抓拍的使用方式，提供更丰富的抓拍表现力。

OPPO 尽兴影像家李现表示：“Find X8的无影抓拍真的让我抬手就能拍，出片，也真的变成了一件小事。不只是拍得到，Find X8还能拍出氛围感。有氛围感的照片是能讲故事的。Find X8是不挑光的，无论是逆光还是暗光，我只需要按下快门，其他的都放心地交给手机去完成，它能把光影的层次、轮廓的细节、画面的质感都拿捏得自然刚好，形成独特的氛围感。”

Find X8系列为专业哈苏人像带来全新的三套胶片风格――NC、CC、NH，以及全新的柔光人像效果，帮助用户一键直出更具氛围感的人像大片。将前沿的AI大模型与精密的潜望长焦摄像头结合，OPPO为Find X8系列实现颠覆性的AI千里长焦，让30倍变焦也好看，60倍变焦更有超越视野的清晰度。全焦段杜比世界HDR视频拍摄在Find X8上，结合全新的智能场景，为演唱会拍摄提供更具临场感的视频表现力。

Find X8系列一键问屏，问啥都行

通过新一代 OPPO系统级 AI 的能力，Find X8系列带来全新的一键问屏，让AI的交互方式变得前所未有的简单。只需一键，OPPO AI便可被唤醒，并基于当前手机屏幕信息进行智能交互，不仅能与用户开展连续多轮自然对话，还能跨应用无缝操作，为用户提供识物、问答、导航、等服务，还可以用AI去放光、AI去拖影、AI超清像素拯救废片;AI帮写能识别图片并生成文案，还能排版润色文字。AI 办公助手提供语音摘要、文档摘要及格式转换等服务，帮助用户更快完成工作，更快投入生活。OPPO芯片级AI私密计算云，为Find X8系列的系统级AI提供数据安全保护，确保用户云上数据的绝对安全。包括 OPPO 在内的任何一方，都无法获取用户的数据。

Find X8系列，潮汐引擎x天玑9400强势霸榜

Find X8系列搭载 OPPO潮汐引擎和天玑9400芯片的最强性能能效组合，在多家第三方媒体机构的测试中，Find X8系列都取得平均帧率第一的优异成绩。

基于OPPO和MediaTek对天玑9400芯片底层的联合开发，Find X8系列在潮汐引擎中实现了安卓手机的首个 CPU 高速缓存与系统级缓存的动态分配方案。新一代潮汐引擎为天玑9400的 CPU L3 缓存带来更智能、更精准的缓存分配方案，将移动终端的能效推入全新阶段。在天玑 9400 芯片能效提升的基础上，搭载潮汐引擎的 Find X8系列在大型游戏中还能够实现至多 8.24% 的更高能效表现。

联发科技集团高级副总裁徐敬全表示：“去年，OPPO潮汐引擎与天玑9300带来了’持久硬核’的非凡表现，在今年，双方团队更深入探索芯片底层，使OPPO全新一代潮汐引擎可访问天玑9400的更多资源，实现了更精细的性能调度，让Find X8系列的性能得到前所未有的释放，成就性能、能效 新巅峰。”

Find X8系列，冰川电池刷新续航标准

OPPO 冰川电池为Find X8和Find X8 Pro在轻薄的机身中带来5630mAh和5910mAh的超大电量，可连续煲剧高达28小时，本地超清视频播放则高达29.9小时。超长的续航，让Find X8 系列可以一口气打30局游戏，甚至连续以4K60fps杜比视界和HDR视频录制三场演唱会，全面刷新手机续航的标准。

Find X8系列全新支持50W无线闪充和80W有线超级闪充。Find X8系列的50W AirVOOC无线闪充可在绝大多数的车辆中得到支持。中国每生产4辆汽车，就有1辆汽车支持OPPO 50W无线充电。

Find X8系列山海通信，全场景通信无忧

Find X8系列搭载了全新一代的山海通信技术，集成山海射频架构，包括高穿透天线、电竞加速三天线，支持5.5G网络、卫星通信，以及六网协同、四网并发;山海信号地图，可以带来高铁、地铁的网络优化，并通过AI智能选网提供更优质的网络连接;山海智能专网包括演唱会专网加速、游戏云加速，以及会议云加速，为用户在关键时刻提供专属的网络服务。

Find X8系列带来全面升级的互传功能，并支持与iPhone系列的互传。全新的互传支持碰传，通过设备的靠近即可完成照片、文件的分享。

首款Pro级OPPO Pad 3 Pro，旗舰平板的新标杆

OPPO Pad 3 Pro在性能、游戏、影音、AI办公方面全面升级，带来全面更全能的旗舰平板体验。通过高通第三代骁龙8领先版移动平台，配上至高16GB LPDDR5X 超大内存和1TB UFS4.0旗舰闪存，OPPO Pad 3 Pro解锁满血性能，全面满帧流畅运行国民级大型游戏，也成为首个支持《原神》120帧超画的安卓平板。

OPPO Pad 3 Pro搭载一块7:5比例的3K超清原彩屏，清晰又护眼，更有HiFi级顶配八扬声器和外放空间音频，在家也有影院级视听体验。此外，OPPO Pad 3 Pro成为首次搞定“苹果三件套”的安卓平板，独家支持iWork套件一键转Office，轻办公功能迎来重磅升级。

OPPO Pad 3 Pro 智能触控键盘和新一代手写笔OPPO Pencil 2 Pro也一同发布，PC级键盘布局带来更舒适的操作感，手写笔内置振动马达，为日常使用赋予全新可能。

“千元内最强旗舰”OPPO Enco X3，不只最强音质

OPPO Enco X3旗舰回归，音质、降噪、蓝牙连接、空间音频等核心体验全面升级，剑指“千元内最强旗舰”。

OPPO Enco X3携手北欧丹拿，打造双DAC双单元顶级声学系统，并支持LHDC5.0超清传输协议，拥有包括至臻原音、丹拿特调在内的 5 种调音模式，带来一耳朵听得见的好声音。全新空间音频打破壁垒，不限设备、音源与场景，苹果安卓都能听。

OPPO Enco X3采用旗舰四麦克风降噪系统，相较上代，人声降噪表现提升2倍，引领安卓降噪迈入新高度;同时支持实时自适应计算，可以根据噪音环境、每个人的耳道情况以及泄露情况，实时生成最佳的降噪效果曲线，让用户时刻保持最佳降噪状态。此外，OPPO Enco X3还行业首发超远距蓝牙黑科技，并支持LE Audio、AI通话摘要、滑动及压感操控等实用功能，旗舰体验全面领先。

全智能标杆OPPO Watch X再升级

全智能手表新标杆OPPO Watch X冰川岩灰也一同亮相。新版本采用液态硅胶材质表带，相比普通表带减重10g，透气面积增加60%，更轻、更透气、更贴合手腕，长时间运动佩戴不闷汗。

此外，OPPO Watch X专业跑步模式再度更新，新增间歇训练和分段训练，帮助用户合理分配体力和训练节奏。独立eSIM、微信手表版、80+应用生态，还支持无感车钥匙，OPPO Watch X冰川岩灰持续为用户提供极致的全智能体验。

OPPO Mag首次亮相，磁吸闪充新生态

OPPO 为Find X8系列推出了全新的OPPO Mag磁吸配件系列，打造了领先的充电生态系统。

5000mAh超薄磁吸充电包厚度仅为0.89cm，重量也只有118g，可以轻松地快速补充电量。全新推出的磁吸小涡轮可以兼容 Find X8系列最高50W的无线充电功率，并且还可以支持苹果以及其他品牌的安卓手机。OPPO 首个大功率充电宝――SUPERVOOC 80W 超级闪充移动电源，可以像原装充电头一样为Find X8系列在外出时极速回复电量。

比亚迪达成战略合作，打造开放创新共享的车机互融生态

OPPO宣布已与比亚迪签署战略合作协议，双方将共同推进手机与汽车的互联互通，这一合作也标志着两大行业巨头在技术创新和产业融合上迈出了重要一步，为手机与汽车的深度融合探索新的可能。首个落地产品“手车互联”将通过OTA在腾势Z9G和 OPPO Find X8系列上搭载落地，支持融合桌面、车管家、离车安全提醒、车钥匙等互联功能。

OPPO始终坚持以开放、创新、共享为理念，与超过100家产业合作伙伴共同为用户打造智慧出行体验。2020 年，由OPPO 发起并联合小米、vivo、高通、上汽等品牌，创立 ICCOA智慧车联开放联盟。得益于联盟开放和共享的性质，让用户在拥有极致车机融合体验的同时，令其不用再为选择终端、车而做单一垂直选择。

OPPO即将亮相2024年巴黎国际摄影艺术展

OPPO以全球合作伙伴(Global Partner)的身份，即将于11月6日至11月10日期间，亮相2024年巴黎国际摄影艺术展。近几年来，OPPO对影像有了更深层次的理解，鼓励每一位热爱摄影的用户，用尽兴的方式记录重要的人生时刻，用影像向世界展示超越想象的每一个瞬间。OPPO超影像大赛历经两年的成长时间，已成为了具有全球性影响力的影像文化平台，超过81国家和地区的用户在2024超影像大赛中分享超过100万份投稿作品。

OPPO也将作为唯一参展的中国手机品牌，携2024 OPPO超影像大赛获奖作品在内的一系列影像佳作参展，为全球收藏家、策展人、艺术家呈现世界领先的移动影像技术创新下独特且多元的影像文化。

2025年英雄联盟全球总决赛落地中国

OPPO自2019年起成为英雄联盟赛事的全球合作伙伴，持续通过移动影像的独特视角，记录并传递电子竞技独有的赛事氛围，见证并分享了赛场中诸多难忘的经典瞬间。

拳头游戏全球移动业务总裁兼中国负责人林松表示：“在过去几年的合作中，OPPO与我们一起精细打磨赛场影像，使用手机镜头记录了无数令人难忘的精彩瞬间。未来我们也期待和OPPO一起，共同打造出更多、更优质、并且广受用户喜爱的赛事内容。”

在Find X8系列发布会期间，拳头游戏全球移动业务总裁兼中国负责人林松宣布，2025年英雄联盟全球总决赛将重回中国。通过Find X8系列全新一代的抓拍氛围感，用手机影像的叙述，为世界讲述中国电竞的文化，促进不同国家和地区之间电竞文化的交流与融合。

售价与开售信息

全新一代 OPPO Find X8 包括12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB 、16GB+512GB、16GB+1TB 五种存储组合，提供星野黑、追风蓝、浮光白、气泡粉四种多彩配色，4199元起售;

Find X8 Pro 包括12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1T 四种存储组合，提供晴空航线、漫步云端、星野黑三种配色可选，5,299元起售。Find X8 Pro 卫星通信版集成16GB+1T存储，提供星野黑、漫步云端两种配色，售价为 6,799元。Find X8系列已于10月24日 21:00开启预定，并将与11月1日10:00全面开售。OPPO Find X8 系列即将在海外更多市场登陆和发售。

OPPO Enco X3有线充版本提供雅黑配色，售价为899元。Enco X3无线充版本提供米白和雅黑两种配色，售价为999元。OPPO Enco X3 已于10月24日21：00开启预定，10月30日全面开售，11月3日前可享受50元优惠

PPO Watch X冰川岩灰定价2299元，已于今日正式开售，首销立减200元后价格为2099元。

OPPO Pad 3 Pro共有8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB以及16GB+1TB等4个版本，提供晨曦金与夜幕蓝两种配色供用户选择，3299元起售。OPPO Pad 3 Pro已于10月24日21：00开启预定，10月30日全面开售。

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关于OPPO

OPPO于2008年推出“笑脸手机”，由此开启科技致善之旅。今天，OPPO 凭借以Find和Reno系列手机为核心的多智能终端产品、ColorOS操作系统、以及互联网服务，为全球用户革新科技体验。OPPO 业务遍及全球70多个国家和地区，超过4万名OPPO员工共同致力于为人们创造美好智慧生活。