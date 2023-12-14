评测：手机人像影棚级时代已到，创新设计演绎独属vivo S18的东方浪漫

【天极网手机频道】花卉作为东方文化不可或缺的一部分，在漫长的历史长河中逐渐展现了其独特的魅力。一直将东方美学与潮流审美结合的vivo S系列，这一次以“花”为灵感，为vivo S18系列带来了全新的配色花似锦;不仅如此，第三代骁龙7具备出色的性能和功耗表现以及最具代表性的先进特性，为用户提供全方位越级的使用体验;当然，作为一款人像手机，vivo S18系列凭借出色的影像实力，开启手机人像影棚级时代，这对于追逐创新性和独特性的年轻人来说总是充满吸引力。

外观

vivo S18系列带来了花似锦、青澈、玄黑共3款配色，花似锦作为主打配色，以白色为基底留出空间，并以繁花绽放为灵感，用柔和长线过渡瓣叶肌理，用硬朗短线勾勒花瓣边缘的波浪轮廓，勾勒出立体浮光花纹，再以云锦玻璃工艺还原花瓣绽放的动态张力，在光线的照耀下，每一道光影的变化都会让花瓣呈现出不同的色彩和层次感。

除了花似锦，vivo S18还有青澈和玄黑配色，其中青澈配色不仅继承了vivo S16系列的“颜如玉”温润质感，还延续了vivo S17系列“山海青”的山水意境，实现“静影成壁美如玉”。

在S系列经典的云窗设计上，将源自中式建筑设计的“水镜云窗”升级为全新的“水光云窗”，创新排布两扇圆角方窗，既保留了矩形周正的秩序感，也用柔和的圆弧打造灵动精致。为了更好保护影像模组，镜组玻璃边缘被打磨出的金属侧边环绕，跌落时有效避免镜头剐蹭损伤。

微曲设计不仅与中框丝滑衔接打造出轻薄简约的侧面观感，整体过渡得更加自然，在保证性能的前提下带来7.45mm的机身厚度，并且保持185.8g的机身重量，让vivo S18不仅兼顾优雅的外观同时也有舒适度的手感。

vivo S18正面是一块6.78英寸120Hz朝阳护眼屏，全局亮度达到1200nits，局部峰值亮度达到2800nits，2800X1260的超高分辨率、10亿色臻彩显示、P3影院级广色域带来出色的显示体验;同时，2160Hz高频调光能够缓解减轻屏幕闪烁造成的视觉疲劳，缓解眼部压力，顺眼更护眼。

从青花瓷、华夏红到颜如玉、花似锦，vivo在东方美学的创新演绎锦上花开的盛景和祝福，诠释了vivo东方美学独有的浪漫情感。

影像

一直以来，vivo S系列致力于打造拍人最好的手机，vivo S18在人像赛道上再次取得新突破。vivo S18前置搭载的是一颗5000万像素超光感人像镜头，F/2.0大光圈也为暗光自拍提供了强大的硬件支持;前置90°广角影棚级双柔光灯带来如同自然光的补光效果，双重补光让人像肤质更细腻，五官立体且整体更通透有光泽感，而且vivo S18前置还支持AF自动对焦，支持0.8x到2x之间自由变焦，是想拍个人特写，还是半身照亦或是多达5人的大合照都没问题，将前置人像质感直接拉满。



前置双柔光灯



未开启柔光灯(左)与开启柔光灯(右)对比

在暗光环境下拍照有了双柔光灯的辅助，对于整个样张效果是有非常大的提升的，像是发丝、眼睛光亮、脸部亮度、眼镜等细节上表现都非常出色，清晰度也提上来了，而且有了柔光灯，脸上不会再印有周边灯光的颜色，而是更自然的皮肤光泽，光影也更加正确。

vivo S18后置采用新一代5000万像素VCS人眼仿生人像镜头，后置镜头环绕着的这一圈光带就是全新的柔光环设计。这一次柔光环补光会更柔和些，在暗光环境下拍照的时候vivo S18会自动打出更轻柔且均匀的光，有效规避以往我们硬光直射导致的皮肤油光情况，不仅实现远距离柔光，而且整体光照更均匀，肤色更真实。



柔光环

从拍摄样张中可以看到，人像背景中的虚化强度远近有别，就连人物的五官也因与摄像头的距离不同，能够产生有层次感的虚化过渡，使人物主体和背景间的虚化过渡更加符合单反镜头出片效果。恰到好处的美颜效果也让整个人脸看起来更有气质，轻微的虚化效果让人物主体更加突出，也大大提升了画面的氛围感，看起来非常自然。再加上自由变焦，人像氛围感直接拉满。

除了人像之外，vivo S18在拍摄景物时的画面细节清晰锐利，色彩、亮度还原也非常接近人眼效果，并且还维持了一个高水平的画面纯净度。高像素还可以让画面构图拥有更多的可能性，建筑线条依旧清晰、锐利，可用性非常高，就算是在拍摄逆光场景这颗主摄也能提供良好的动态范围，无论是处于高光部分的天空还是处于暗部的背光楼宇都能够保留丰富的细节，并没有因为逆光而一片死黑;暗光拍摄也保持了相当高的纯净度，画面没有丢失太多的细节，噪点控制处理非常到位，亮部与暗部的细节都处理得比较好，凸显出了画面的层次感。

还有一个小细节不知道大家关注到了没有，vivo S18系列创新推出为“多巴胺胶片相框”，大家可以在相机设置中的“水印”选择，多巴胺胶片相框们取色于每张照片，通过先进算法分析画面颜色，并进一步感知画面内容，智能计算最佳色彩搭配，让每一张漂亮的图片都有令人心情愉悦的多彩相框。

至于后期修图这一方面，除了人物的细节修图，很多时候我们拍照的环境是非常复杂的，不仅有行人，还有各种机动车或是自行车，如果像以前一样需要自己手动去除的话非常浪费时间，且因手机算法不同可以去除的效果也有所不同，而且有的机型还需要第三方应用才能进行后期，总之就特别麻烦。不过vivo S18不仅可以直接进行后期处理P图，还可以让“蓝心小V”帮忙，得益于vivo S18搭载的vivo AI蓝心大模型，脑由vivo全自研大模型矩阵组成，可以成为你的私人助理，只需要跟小V说“消除路人”，小V就会帮你精准“脑补”还原画面，这下再也不用花几个小时去除路人了，而且只需要花费几秒钟的时间就能得到一张特干净的样张。



原图(左)与后期消除路人后(右)

整体来看，vivo S18的影像确实不错，尤其是人像拍摄效果，人物与背景虚化的自然过渡，人像的美颜状态显得自然通透，暗光环境下还能贴心“补光”，拒绝“糊脸”和“大油田”，前后置柔和的补光灯能最大程度提亮脸部的光泽感以及正确的光影感，令照片更真实、生动和立体，同时也提供了更高质量的人物样张出品，如果是喜欢旅游拍照的用户，强推vivo S18。

性能配置与系统

虽然以往S系列并不过分强调游戏性能，但这一次在硬件方面却一点也不含糊。作为游戏体验的基础保障，vivo S18系列全球首批搭载第三代骁龙7。

第三代骁龙7采用了4大核4小核的设计，频率最高可达2.63GHz，采用 64 位架构，CPU 整体性能提升近 15%，GPU 性能提升超过 50%。安兔兔跑分超过了93万分，GeekBench 6的单核成绩达到1206分，多核3297分。在《王者荣耀》测试中全程帧率都比较稳定，在最高画质下平均帧率在121.3FPS，游戏过程流畅。

众所周知，除了旗舰芯片骁龙8系，骁龙7系列也是广受OEM厂商和消费者关注的系列，它仅次于旗舰系列的骁龙8，是骁龙高端移动平台的代表，主要被应用于次旗舰机型，具备这个档位上出色的性能功耗表现以及最具代表性的先进特性，为用户提供全方位越级的使用体验。

充电方面，vivo S18配备了一块5000mAh的大电池，搭配80W远航闪充，即使在重度使用的情况下续航实力还是非常出色的。在实际的充电测试中，默认超快模式充电下vivo S18在42分钟内可完成充电，用户可以自行去设置默认超快模式充电。



超快模式充电实测(数据仅供参考)

再加上OriginOS 4全新蓝海续航系统100多项省电优化，全面提升续航时间，甚至出门连充电宝都不需要了，利用碎片时间就能快速回血，让大家不再有续航焦虑。

vivo S18内置OriginOS 4.0系统，内核级深度优化全面提升系统流畅度，顶配16GB+512GB超大存储规格为手机的后台留存和使用寿命带来了极大的提升，内存融合技术再次升级，它能调用更多存储空间用于扩展内存，至高扩容至16+16GB。

vivo S18系列还有挺多好玩的功能，例如它有一个出色的总结能力，基于1.6亿册书籍理解储备，能对文档、论文作总结和问答，省时又省力，这下再也不用绞尽脑汁去想怎么写总结了;甚至只需要给它发一张图，就能帮你把朋友圈文案都想好。

总的来说，vivo通过在端侧部署大参数AI算力与云端服务，实现了蓝心小V智慧助理功能，这项功能为用户提供了超能语义搜索、问答、写作、创图以及智慧交互等丰富体验。

总结

年底多款人像手机陆续发布，唯有vivo S18系列脱颖而出受到了大量年轻消费者的喜爱，除了一直以来蕴含着东方美学的设计以及自带的最美好的祝愿之外，人像的全面升级带来了更细腻自然又通透的影像体验，同时，凭借骁龙7 Gen3的硬件性能让人像旗舰vivo S18系列的游戏体验锦上添花，正如花似锦配色的名称一样内外呼应，是一款不可多得的轻薄影像手机。