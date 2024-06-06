手感与性能双重升级新体验：iQOO Neo9S Pro双芯旗舰实力加码

【天极网手机频道】一直以来iQOO Neo系列以出色的性能和独特的设计吸引着众多消费者的目光。作为Neo系列的最新力作，iQOO Neo9S Pro凭借搭载的全大核架构天玑9300+旗舰芯片和自研电竞芯片Q1的双芯组合，成为了当下诸多年轻用户和手游玩家的首选。除了双芯加持带来的强悍性能，精致的外观、卓越的影像能力以及流畅的系统体验实力加码，带来手感与性能的双重升级新体验。

外观与设计：颜值与手感并存

iQOO Neo9S Pro在外观设计上延续了Neo系列的时尚与精致，旗舰同款的高雾度缎面AG磨砂玻璃，丝滑细腻不留指纹;磨砂玻璃之下镶嵌点点犹如繁星，随光影呈现深浅变化。

中框创新地采用银腰线设计，通过腕表级0.07mm极高精度的激光镭雕工艺，增强中框质感，更加凸显纤薄机身。无塑料支架，旗舰级1.54mm超窄屏幕左右边框，沉浸式6.78 英寸大屏机身以及75.7mm黄金宽度，打造厚度仅为7.99mm超轻薄机身，实现了游戏操作空间便利性、屏幕视觉效果和握持负荷的黄金平衡，让手机在保持时尚外观的同时也兼顾了旗舰性能。

玲珑方圆设计的影像模组既体现了“方”的张力，又融入了“圆”的柔美，使得无论横向还是竖向握持，都能为用户提供舒适的手感。

在配色方面，iQOO Neo9S Pro推出了全新星曜白配色，清新脱俗，整机重量仅有196g，在当下全行业中都能堪称“轻量级”选手，为用户带来了轻盈的持握体验。此外iQOO Neo9S Pro还有红白魂和格斗黑两款配色供大家选择。

性能与游戏：至强全大核性能芯再进化

作为旗舰机型，iQOO Neo9S Pro在性能上自然不容小觑。它搭载了天玑9300+旗舰芯片，拥有强悍的硬核性能和至强全大核性能芯再进化。天玑9300+主频高达3.4GHz，是目前安卓阵营中主频最高的处理器之一，这一配置使得iQOO Neo9S Pro在安兔兔跑分成绩超过了219万分;在GeekBench测试中，iQOO Neo9S Pro的单核跑分达到了2217分，多核跑分7430分，表现出色，这样的表现稳居安卓性能巅峰，为用户带来了极致的性能体验。



安兔兔(左)与GeekBench(右)跑分成绩

除了强大的处理器外，iQOO Neo9S Pro还联手自研电竞芯片Q1，这款7nm工艺的芯片集成高性能CPU、GPU及AI处理单元，通过优化游戏运行速度、提升画质表现及降低能耗，这一组合使得手机性能有了质的飞跃，不仅满足了玩家对画面和帧率的双重需求，还通过独特算法，让不支持高刷的游戏也能轻松体验到144Hz的流畅帧率，同时减轻了SoC的负担，就算是在高强度游戏同时进行微信语音等操作时，也能保持流畅无阻。

在实际测试中，我们选取了《原神》做60帧畅玩30分钟的重载测试，凭借天玑9300+的强大性能，iQOO Neo9S Pro实现了接近满帧的游戏体验;而后我们开启提升帧率，通过游戏工具在游戏插帧功能中开启“提升帧率”，开启后可以将原神的帧率提升至144FPS。即使在长时间游戏中，也仅表现出稍有温热的手感，散热效果优秀。



《原神》测试

在《崩坏：星穹铁道》中iQOO Neo9S Pro同样表现出色，游戏运行流畅，没有出现卡顿或掉帧现象。无论是在复杂的战斗场景还是高速移动的场景中，手机都能保持流畅稳定的帧率输出;角色的动作连贯，技能的释放迅速且准确，确保玩家获得最佳的游戏体验。



《崩坏：星穹铁道》

为了应对高性能带来的高热量问题，iQOO Neo9S Pro采用了6K天幕VC液冷散热系统。这是iQOO史上最大的VC均热板，面积达到了惊人的6043mm2，约占整机投影面积的近一半。这一强大的散热系统覆盖了几乎所有的核心热源，确保手机在高负荷运行时依然保持稳定运行。

另外，iQOO Neo9S Pro提供了12GB和16GB的运行内存选项，满足用户对于多任务处理和大型游戏的需求。同时，它还采用了LPDDR5X内存和UFS4.0闪存，进一步提升了数据的读写速度。存储组合方面，提供了12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB等多种选择，满足不同用户的存储需求。

影像能力：索尼IMX920大底传感器加持

在影像方面，iQOO Neo9S Pro同样表现出色。iQOO Neo9S Pro配备了5000万像素索尼IMX920大底传感器主摄和5000万像素的超广角镜头。这样的双高像素配置确保了拍摄时能够捕捉到丰富的细节和色彩还原能力，能够在不同光线条件下拍摄出清晰、细腻的画面。而5000万旗舰超广角镜头则能够拍摄出更广阔的视野，为用户带来更多拍摄可能性。

在实际拍摄中，iQOO Neo9S Pro的拍照效果还是令人满意的。即便是这段时间天气不好，天色灰蒙，但Neo9S Pro都能够拍摄出清晰、色彩还原的样张效果。超广角镜头的加入使得手机在拍摄风景、建筑等场景时更具优势，能够拍摄出更广的画面。夜景的拍摄也比较出色，暗光环境下结合手机影像算法减少天空噪点，达到更好纯净度，并保留住非天空区域的细节，同时色彩丰富，高光也压制得住。

除了景物。人像模式下iQOO Neo9S Pro的美颜效果也自然适度，能够保留丰富的细节和立体感，无论是肤色还是背景色彩都能得到准确的呈现，避免了过度饱和或失真的情况，这使得拍摄出的人像照片既真实又美观，2X模式下的人像更能显出饱满的人物表情，加上有主摄的大底传感器和旗舰级超广角镜头的支持，拍摄人像时可以获得宽广的视角和深邃的层次感。总的来说，

系统与电池续航：流畅易用，持久续航

在系统和电池续航方面，iQOO Neo9S Pro同样表现出色。它搭载了流畅易用的OriginOS 4系统，拥有超强AI功能，能够为用户提供更加智能、便捷的使用体验。系统界面简洁明了，操作流畅顺滑，无论是日常使用还是玩游戏都能带来极佳的体验。

在电池续航方面，iQOO Neo9S Pro配备了5160mAh大容量电池+120W超快闪充组合，为用户提供了持久的续航能力和快速的充电体验，在正常使用情况下，手机能够轻松应对一整天的使用需求。在默认超快充电模式下进行充电测试，iQOO Neo9S Pro可以在5分钟充入23%电量，10分钟充入43%电量，28分钟即可完成充电，让用户无需担心电量不足的问题。



充电实测(数据仅供参考)

当然这个数据可能会根据大家的使用环境和手机电池寿命发生一些偏差，数据以实际为准。

总结

整体来看，iQOO Neo9S Pro无论是外观设计还是性能配置都展现了iQOO品牌对于智能手机领域的深入理解以及对用户的细微洞察，带来了出色的用机体验。如果是着重手机性能的用户或是手游玩家，iQOO Neo9S Pro在同等价位的机型中比较出彩，尤其是高端配置+亲民价格的组合非常符合用户心目中的定位的。正值618期间，正好有换新需求的用户不妨去官网了解一下。