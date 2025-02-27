入手华为新机，一定不可错过这篇HUAWEI Care+指南！

【天极网手机频道】HUAWEI Care+宣传片引起了广大网友的强烈共鸣。在阳台拍摄美景，手机不慎掉落，再美的风景瞬间不美了;跑步锻炼突然摔倒，智能手表的屏幕磕碰地面;一个不小心打翻笔记本电脑旁边的水杯，硬件损坏、数据丢失……这些意外场景，是不是很多人都经历过，当“意外”发生时，我们往往会感叹一句，要是买了“保险”就好了。这不，华为用户就有福了!

HUAWEI Care+是华为官方推出的一款综合保障服务产品，给设备提供专属保障。截至目前，已覆盖手机、平板、笔记本电脑、穿戴、音频五大品类50多个机型。并且，HUAWEI Care+是官方维修，原装备件，质量有保证，全国2100多家华为授权服务中心均支持服务，寄修服务双向免物流费，省心又便捷。

手机等设备意外跌落，是我们日常生活中经常遇到的问题。不仅可能导致设备屏幕出现失灵或开裂，还可能损坏其他硬件，更闹心的是修复将是一笔不小的开支。如果购买了HUAWEI Care+，意外保障服务可以提供贴心的解决方案。服务有效期内，设备因意外碰撞、跌落、挤压、进液等造成的保外故障，重要部件维修仅需支付少量服务费，其他部件免费维修。

除了手机之外，TWS耳机也是日常使用频率很高的数码单品，但在使用的过程中也非常容易出现单只耳机丢失的情况，以往只能在二手平台自行配对，或重新购买整幅耳机。针对此类痛点，HUAWEI Care+中的「丢失无忧」服务就派上大用场了，服务有效期内，可享单只耳机备件价格的5折优惠购买原装单只耳机，花小钱办大事。

众所周知，随着使用时间的增长，数码设备的续航能力会逐渐下降，当设备续航能力明显减弱时，使用体验会大打折扣。为了提高用户体验，HUAWEI Care+提供电池焕新服务。服务有效期内，当设备电池最大容量低于指定数值时，可享受免费更换新电池的服务，让设备立刻“回血”。

最后要跟大家说的就是HUAWEI Care+的「保值焕新」权益，顾名思义，这个服务的核心就是“保值+焕新”。自权益生效之日起第3个月起至第13个月底止，若原设备满足保值焕新回收标准，即可享受原设备购买时的官方建议零售价的至少50%折抵优惠，购买同系列下一代新机。

综合而言，HUAWEI Care+的每一项权益都是诚意满满，对用户而言更是贴心又实用。如果你是一位“手滑党”，又或者是初次了解正犹豫是否购买的用户，听我一句劝，HUAWEI Care+绝对值得加购，不仅能减免各种意外带来的经济损失，还能带来极大的安全感。

那么问题来了，能为我们爱机保驾护航的HUAWEI Care+该如何购买呢？大家可在华为商城随新机购买，也可前往华为客户服务中心或零售店随新机购买，想要了解具体设备机型的HUAWEI Care+权益，还可以拨打华为消费者服务热线950800、到店咨询或浏览HUAWEI Care+官网。

值得一提的是，现在正值开学季，3月16日前，平板和笔记本电脑的HUAWEI Care+产品推出88折优惠，欢迎大家了解和选购!