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AI 超清像素，OPPO Find X8 Pro裁出也是高清

2024-10-25 09:00:24 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】OPPO今日发布全新一代年度影像旗舰Find X8系列，不仅集成潮汐引擎x天玑9400、OPPO冰川电池、AI一键问屏、山海通信、天穹架构等诸多创新科技，打造全面领先的旗舰体验，同时在超轻薄直屏设计中搭载突破性的无影抓拍，并集成AI千里长焦、超清实况照片、胶片风格、柔光人像等一系列全新的OPPO超光影特性，带来抓拍氛围感的全新体验。 

AI 超清像素，OPPO Find X8 Pro裁出也是高清

AI 超清像素，OPPO Find X8 Pro裁出也是高清

  OPPO 首席产品官刘作虎称OPPO 的六大技术 IP涵盖领先行业的超光影影像、系统级的 OPPO AI ，以及借助自然之力来诠释的四大核心赛道，分别是守护手机坚固耐用的天穹架构;提供丝滑流畅、极致能效的潮汐引擎;保证可靠稳定、智慧连接的山海通信，以及无惧寒暑、持久续航的冰川电池。

  OPPO将前沿的AI大模型与精密的潜望长焦摄像头结合，OPPO为Find X8系列实现颠覆性的AI千里长焦，让30倍变焦也好看，60倍变焦更有超越视野的清晰度。全新的无影抓拍彻底改变了抓拍的方式。用户按下快门后Find X8系列就会自动抓拍，无需再手动切换模式，Find X8 Pro还可以通过全新的“抓拍快启键“，在任意界面实现快至0.4s相机启动，让无影抓拍为抬手一拍随时待命。相比传统抓拍，无影抓拍更能兼具高速快门与高清画质，即使连续快速抓拍也能够让每一张照片都清晰动人。 

AI 超清像素，OPPO Find X8 Pro裁出也是高清

  Find X8系列还搭载全新的智能场景功能，结合全新的AI千里长焦，改写演唱会、体育赛事、烟花表演、夕阳落日等题材的拍摄方式，让最值得回忆的时刻，一键收获更有临场感的氛围。智能场景还适用于全焦段4K60fps的杜比视界 HDR 视频录制，并利用新增的OPPO超级防抖兼容性，以及传感器变焦能力，让身临其境的视频更加栩栩如生。 

AI 超清像素，OPPO Find X8 Pro裁出也是高清

AI 超清像素，OPPO Find X8 Pro裁出也是高清

  如果对影像要求较高又喜欢户外运动的用户，OPPO Find X8系列是不二之选，正好新机将于30日正式开售，也正好是双十一入手新机的好时机，大家不妨去官网了解。

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