性能、颜值、体验全都有，这几款手机凭实力火出圈

【天极网手机频道】在智能手机市场持续推陈出新的当下，OPPO火力全开，接连推出 Find X8 系列、Find N5 以及刚刚发布的Reno14系列等多款重磅机型，这几款机型最大的亮点都是未发先火，发布之后更是火出圈，掀起了换机潮。正好618年中大促即将到来，这三款系列机型为不同需求的消费者带来了多样化的选择。

OPPO Find X8 Ultra打破曲面屏传统，首次采用6.82英寸2K OLED直屏，支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，4320Hz 高频 PWM 调光有效降低频闪对眼睛的伤害;四边等窄黑边缩至1.4mm，屏占比达94.3%，视觉沉浸感极强;直屏设计不仅减少误触，更提升了游戏和视频的操控精准度;机身厚度仅8.78mm，重量控制在226g，搭配航空级铝合金中框与AG磨砂玻璃后盖，质感与手感兼具;圆形相机 Deco 采用独特的哑光灰配色，搭配 2.5D 玻璃背板，不仅看起来 “低调奢华”，镜头模组的凸起高度较前代还降低了 15%，单手握持时不再顶手指，让日常使用更加舒适;同时还具备IP68/IP69防水防尘和SGS五星抗摔认证，让耐用性再上新台阶。

性能配置上，OPPO Find X8 Ultra搭载的是采用第二代 3nm 制程工艺的骁龙 8至尊版处理器，搭配LPDDR5X内存和UFS 4.0存储，性能铁三角组合确保流畅体验。双电芯硅负极技术让6100mAh超大电池轻松塞进轻薄机身，无线充电速度也提升至50W。仿生马达振动量大幅提升，游戏反馈更拟真;机身新增实体按键，游戏反馈更拟真;AI一键闪记支持语音唤醒与跨端互联，办公效率显著提升。AI一键闪记支持语音唤醒与跨端互联，办公效率显著提升。

影像方面，OPPO Find X8 Ultra首发搭载LUMO凝光影像系统，通过强大光学设计与先进计算能力，以全新的超光感计算光学系统、丹霞原彩镜头以及全链路原彩ProXDR 等创新，打造出拍人最好的移动影像系统。

主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有1/0.98英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦配置了两颗专业镜头，一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄，覆盖了从超广角到长焦的全焦段，并且支持物理长焦微距;超广角镜头同样表现不俗，采用JN5传感器，拥有5000万像素，视野广阔、细节丰富，适合风光与大场景拍摄。

作为一款全新的旗舰手机，OPPO Find X8 Ultra在影像、性能、设计等方面均达到行业顶尖水平。无论是追求极致夜拍的摄影爱好者，还是注重全能体验的高端用户，它都能提供越级体验。目前OPPO Find X8 Ultra正在热销中，提供星野黑、月光白和程曦微光三种配色，12GB+256GB版本售价6499元、16GB+512GB版本售价6999元、16GB+1TB(卫星通信版)版本售价7999元，如果你是一名影像爱好者，或是需要一款全能型的选手，那么这款OPPO Find X8 Ultra不容错过。

折叠屏又厚又重适配还不好，这是大家对折叠屏的刻板印象。全新OPPO Find N5就凭借自身硬条件打破大家对折叠屏的印象，让大家能意识到原来折叠屏也能做到比直板机轻薄，比直板机办公效率高。

外观方面，OPPO Find N5提供了玉白、缎黑以及暮紫三款配色，机身背面后盖均采用了厚度减薄50%的天穹复合纤维，抗摔性能提升5倍，兼顾时尚美感与坚固防护，让整机在背部碰撞中更具韧性。OPPO Find N5在保持折叠屏手机大屏优势的同时将机身厚度和重量控制在了前所未有的水平，玉白和缎黑配色厚度为8.93mm，而暮紫配色因采用了抗脏污素皮工艺，厚度相比玉白和缎黑略有增加，但也仅有9.35mm。展开后，玉白和缎黑厚度更是薄至4.21mm，重量保持在229g，暮紫配色厚度为4.36mm，重量在234g，这个重量堪比直板机;而且钛合金材质让转轴外中框具备卓越的强度和耐用性，在承受更大力矩时仍能保持稳定;OPPO Find N5 还凭借超可靠的天穹架构率先完成 IPX6、IPX8、IPX9 三重防水认证，更具备耐低温、耐高温、耐温冲的特性，在极端温度环境下展现出强大的适应能力。



OPPO Find N5内屏采用了UTG超韧性玻璃，并为UTG玻璃上层和下层加入双层保护膜与纳米涂层叠层设计，即便在多重折叠与外力冲击下，屏幕也能保持高韧性与稳定性;外屏采用全新一代晶盾超瓷晶玻璃，抗刮能力与抗摔性能分别提升至更高水准。

超轻薄的机身下内置了5600mAh冰川电池+80W超级闪充组合，基于骁龙 8至尊版移动平台的能效的提升，续航和充电方面丝毫不输给直板机。另外，OPPO Find N5还支持50W无线闪充以及10W反向充电功能，不仅满足了超过160款车型的无线充电，还可以随时为耳机、手表等设备反向充电救急，做到多设备无缝补能。

办公方面，Find N5支持同账号免密登录Mac，并配备超仿真的Mac键盘与触控板，可进行跨端文档互传，在电脑上轻松访问、管理和编辑手机中的文档，跨屏文档高速传输、跨屏文档修改实时同步，跨屏查看手机内容，还能快速读取 Keynote、Pages、Numbers 等多种专属的文档格式。

影像方面，OPPO Find N5 搭载 Find X8 系列同款影像技术，带来抓拍性能、人像质感、风格化色彩表现的大幅提升，长焦微距也“塞进”了超薄机身里，无论是色彩管理、人像摄影、氛围营造、虚化效果还是夜景拍摄，都展现出了实力与魅力。

折叠超薄机身、5600mAh 冰川电池、唯一的骁龙8至尊版折叠旗舰，全面集成 Find X8 系列的影像算法、全面革新的通信和安全等多重强化，OPPO Find N5 再次向市场证明，折叠形态不仅能轻薄进8毫米时代，还能带来全面升级的旗舰表现。目前这款折叠屏正在热销中，正值年中大促和国补双叠加的优惠之下，有需求的用户不妨前去官网或是线下门店进行了解购买。

在智能手机外观设计日益同质化的当下，OPPO Reno14系列不仅在轻薄便携上持续发力，更以创新工艺和潮流配色带来视觉与触觉的双重惊喜，配合创新的人像实况拍摄功能，成为手机市场瞩目的焦点。

OPPO Reno14系列后盖采用整块玻璃一体冷雕塑形工艺，这一工艺突破传统手机制造模式，通过精密的冷雕技术，将玻璃材质进行一体化塑形，实现无缝设计。这种设计不仅赋予手机简洁流畅的线条美感，更显著提升了整机的防护性能，实现IP66、IP68、IP69 满级防水标准。

“人鱼姬”配色采用行业首创的双层图案化镀膜工艺，在玻璃背板上匠心雕琢出鱼尾轻盈摆动的灵动纹理。当光线照射在手机背壳上，随着角度的变化，背板会呈现出层次丰富、变幻莫测的光泽效果，这样唯美的设计不仅满足了年轻用户对个性化外观的强烈追求，更让手机成为随身携带的时尚潮流单品。

针对年轻人的社交影像需求，OPPO Reno14 系列全系标配 5000 万像素潜望长焦摄像头，带来全新的高清长焦实况照片功能。在暗光环境拍摄时，Reno14 系列搭载同档位首个超亮智能闪光灯，并带来全新的闪光实况照片功能。相较于传统闪光灯补光，Reno14 系列的超亮智能闪光灯亮度更高，可实现远近场景的光焦同变，叠加胶片风格后，能轻松创作 CCD 氛围感动态大片。 OPPO Reno14 系列还支持 4K 视频转实况照片功能，搭配OPPO Pro XDR 显示与小红书 HDR 实况分享功能，以及微信朋友圈 Live 图分享功能，畅享 Live 时代社交新体验;作为 OPPO 史上首台为直播而生的手机，Reno14 Pro 进一步强化视频创作能力，在画质、降噪、防抖、色彩、续航、网络六大维度全方位满足直播需求。

续航方面，Reno14 Pro 配备 6200mAh 长寿耐用大电池，支持 80W 超级闪充与 50W 无线闪充;Reno14 配备 6000mAh 电池，支持 80W 超级闪充，带来持久耐用的续航与高效充电体验。深度整合DeepSeek的ColorOS 15操作系统也登陆 Reno14 系列，以 “流畅与智能” 为核心，带来应用启动优化与多任务堆叠管理。

目前OPPO Reno14 系列现已开启线上线下全面预订，并于5月23 日正式开售，加上国补和618活动，是一款非常值得入手的人像实况手机。

总的来说，OPPO推出的 Find X8 系列、Find N5 以及 Reno14 系列各有千秋。Find X8 系列凭借轻薄设计、强劲性能和出色影像，适合追求综合体验的用户;Find N5 以全球最薄折叠屏的身姿，为折叠屏爱好者和商务人士带来了全新选择;Reno14 系列则凭借时尚外观、强大影像和长续航，成为记录生活的得力助手。如果你近期有换机打算，不妨前往 OPPO 线下门店亲自体验一番，相信总有一款 OPPO 手机能满足你的需求。