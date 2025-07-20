OPPO携多款智能终端亮相中国联通合作伙伴大会 获卓越贡献奖

【天极网手机频道】7月18日-19日，以“向实同行 共创融合新生态”为主题的2025中国联通合作伙伴大会在上海世博中心举行。作为中国联通长期的战略合作伙伴参会，OPPO带来了智能终端多场景创新成果。同时，OPPO还斩获中国联通颁发的公司奖项“卓越贡献奖”。

大会主题“向实同行 共创融合新生态”，体现了OPPO与中国联通共同的价值追求。本次展会，OPPO围绕“智能终端”、“影像”、“AI”、“办公助手”等创新技术及产品进行全方位展示。现场不仅带来了全球首款进入8mm时代的折叠旗舰OPPO Find N5、影像旗舰OPPO Find X8 Ultra、OPPO Reno14等创新智能手机，还同步展出OPPO Watch X2、OPPO Pad 4 Pro等IoT新品。

在“OPPO 影像”展区，使用全新自研的全链路影像技术系统LUMO凝光影像所拍摄的获奖作品，凭借卓越的光影表现力，吸引了众多参观者驻足欣赏。这些作品直观地诠释了OPPO前沿影像技术的实力，以及为用户带来的极致创作体验；

在“OPPO AI”展区，工作人员现场演示全新系统级AI体验。小布助手行业首发深度执行能力，一句话即可免费生成万字专业研究报告，展现了AI普惠化的最新探索;

此外，“OPPO 办公助手”展区则将焦点置于跨越办公场景界限的解决方案。其核心的远控电脑功能，打破了物理空间的限制――让手机可无视距离，以原生级键盘体验远端操控电脑，让用户“小事不用回公司”。而在同一网络环境下，跨屏互联则可实现PC与手机的无缝协同，用户可在电脑上直接访问并处理手机中的文档，极大提升工作效率。

回望过去，OPPO与中国联通在诸多方面展开了广泛的战略合作。双方在终端合作中践行了分渠道运营、多产品合作、全场景融合的深度策略，在渠道双进、联合建店、系统建设等方面强强联合，为终端销量的稳健增长奠定了坚实基础。

未来，OPPO将继续与中国联通携手，深度探寻未来全新场景，在智能通信以及新兴科技融合等诸多关键领域，全面开展合作与创新实践，共同为用户带来更多创新、智慧的产品和服务体验。