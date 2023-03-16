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OPPO Find X6系列爆料汇总 影像方面或有所创新

2023-03-16 10:43:02 作者：云隐

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  【天极网手机频道】作为OPPO的旗舰系列，OPPO Find X系列由于汇聚了行业内多项顶尖的配置以及OPPO自研的前沿技术，在同档位市场中具备很强的竞争力，深受市场的好评。3月16日，OPPO官方宣布，OPPO Find X6系列将于3月21日14:00全球首发。关于这款产品，网上也已有相关爆料信息，今天就让我们来简单了解一下。 

  根据相关爆料信息，OPPO Find X6系列主要分为三款机型：OPPO Find X6、OPPO Find X6 Pro天玑版、OPPO Find X6 Pro骁龙版。具体来看，OPPO Find X6将搭载第一代骁龙8+移动平台，配合UFS 3.1和LPDDR5运存，整体性能水平在如今的手机市场中仍属于第一梯队。屏幕方面，OPPO Find X6配备一块6.74英寸双微曲屏，支持2K分辨率、120Hz高刷新率。同时，它还内置了4800mAh大电池，支持80W有线+30W无线充电。

  而OPPO Find X6 Pro的两个版本，分别搭载天玑9200处理器、第二代骁龙8移动平台，其中的骁龙版采用“UFS 4.0+LPDDR5”的组合。两者除了芯片不同外，其他方面基本一致。屏幕采用一块6.82英寸三星E6、2K、120Hz高刷四微曲屏，配备5000mAh电池，支持100W有线+50W无线充电。 

OPPO Find X6系列爆料汇总 影像方面或有所创新

  至于影像方面，则是本次OPPO Find X6系列最大的升级所在。一方面，OPPO选择将长焦镜头下放至标准版，完全突破以往潜望长焦专属旗舰系列高配版本的行业现状。另一方面，本次的OPPO Find X6系列主攻暗光长焦领域，试图通过暗光长焦技术，增大进光量，拍出更为清晰的长焦夜景图片。

  总体来看，本次的OPPO Find X6系列除了进行常规的配置更新外，在影像方面也有所创新。其中，暗光长焦技术的搭载使用，许久不起波澜的手机影像或将迎来新的发展。更多相关信息，可以关注OPPO官方微博的最新动态。

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