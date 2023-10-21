OPPO Find N3预约量破记录 10月27日10点开售

【天极网手机频道】10月21日，天极网了解到，OPPO的最强商务折叠屏产品―OPPO Find N3已经正式发布。这款产品凭借其优秀的机身重量、强大的拍摄能力，发布的第一时间就吸引了大量用户。目前，这款产品的全网预约量已经突破了前代产品的记录。

这里，小编再给大家稍微介绍一下这款产品的各种配置。OPPO Find N3一共有三种配色千山绿、潜航黑以及日志金。这三种配色都由不同的材质打造而成，有条件的小伙伴可以去线下店铺体验后再决定入手哪一款。但小编最喜欢的还是千山绿配色，“千山绿”一词出自辛弃疾的《满江红》中，原文是“满眼不堪三月暮，举头已觉千山绿”，就如同诗词含义一样，这款手机拿到手就会让我心情愉悦。

此外，小编还想给大家说一个在发布会上容易被忽略的点，在大多数手机旗舰产品中，双扬声器就是手机的极限，这或许已经成为了行业常识。但OPPO Find N3是少有的采用三扬声器系统的折叠屏旗舰，并且还支持OPPO自研的全场景空间音频技术。

售价方面：OPPO Find N3 标准版(12GB+512GB)千山绿、潜航黑、日志金三款全新配色都是售价9999元;同时还有一个OPPO首个典藏版手机，OPPO Find N3 典藏版(16GB+1TB，尊享VIP模式)，售价12999元，除潜航黑，还带来典藏版专属配色――赤壁丹霞。还有官方保护套装，售价199元。