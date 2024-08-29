vivo Y300 Pro金镶玉配色抢先看：全等深微四曲屏带来旗舰级手感

【天极网手机频道】继续vivo Y37系列之后，vivo Y系列又添新成员，vivo Y300 Pro，天极网也在第一时间拿到了它的金镶玉配色，下面一起来抢先体验一下它的ID设计吧!由于新机参数信息尚未解禁，今天仅带大家开箱上手，初见vivo Y300 Pro第一眼，其旗舰外观与质感气息扑面而来。

天极网从官方了解到，vivo Y300 Pro搭载全等深微四曲屏，它也是vivo首款全等深微四曲屏手机。配合连续过渡曲率的R角，带来类直屏的柔和观感又保持着曲屏温润手感!超窄黑边，搭配视觉四等边，带来旗舰级体验。点亮时，饱满的屏幕向机身的上下左右延伸，画面仿佛悬浮其上。

视线来到机身侧边，vivo Y300 Pro采用弧形流线中框，让前后双微曲的流线完美过渡，温润丝滑。值得一提的是，vivo Y300Pro的机身厚度仅7.69mm，圆润如鹅卵石的机身拥有出色的裸机握持手感。

Y300 Pro带来四款配色，分别是钛色、金镶玉;羊脂白，以及墨玉黑。我们拿到的是其中的金镶玉配色，圆形后置摄像模组颇具旗舰气质。同时其还融入了玉环设计灵感，金色镜圈与相机环之间还嵌入了通透翠绿的背板圆环。

此外，相机模组还配有巴黎饰钉设计，后盖为翠绿色，表面镀膜工艺，有着极为温润的手感，并且后盖有类玉石纹理，对抗指纹有一定程度的效果。

至于具体参数信息，vivo品牌副总裁 @贾净东在社交媒体上透露了部分亮点：Y300 Pro具有超清、特薄、好显示、抗摔、防水、大电池的“六边形英雄气质”。它将首发一块6500mAh的超级电池。满电状态下可以游戏时间达12.1小时，支持快充达80W，可反向充电。除此之外，Y300 Pro拥有高达5000nit的屏幕亮度，并加入了蓝光过滤、防频闪、智能亮度调节等等护眼最新技术。vivo Y300 Pro的发布时间定档9月5日，届时新机还将带来哪些更多惊喜，我们不妨一同期待。