　　AAC瑞声科技新一代仿生振感马达Turbo刷新行业上限，一加12首搭

【天极网手机频道】在卷完影像、屏幕、性能后，振动触觉似乎成成为旗舰手机的又一极。在苹果、一加等品牌的推动下，“无振感不旗舰”似乎成了业内外共识。而作为感知体验解决方案的引领者，AAC瑞声科技在推出仿生振感马达等产品之后，再度带来刷新体验上限的新品。12月1日， AAC瑞声科技发布全新一代仿生振感马达Turbo，CSA+ 0916 Turbo，相比上一代实现了三大提升：驱动力提升18%，启停时间降低40%+，频宽提升100%。

据了解，仿生振感马达Turbo的硬件性能参数全面领先行业，稳态振动量达到了1.4Grms，瞬态振动量达到了4.4Gpp，响应时间低至25ms，是AAC瑞声科技目前量产最领先的手机线性马达。同时新品发布会现场还公布：瑞声科技的 X 轴线性马达累计出货量已经超过了10亿颗。一加手机产品规划部部长侯晓路在现场联合官宣：一加12将首发搭载仿生振感马达Turbo，处于行业领先地位。

瑞声科技声学电磁营销部总经理丁祥表示：“创新是AAC的基因，我们打造了一个比现在行业标杆马达还强的马达，推高了行业触感上限，能超越的可能只有AAC自己。”

仿生振感马达Turbo实现了三大提升：驱动力提升18%，启停时间降低40%+，频宽提升100%。尤其是频宽，它的0.4G稳态频宽高达170Hz，相比上一代提升了一倍之多。无论是感知最明显的高频，还是最难提升的低频，仿生振感马达Turbo都做到了比强更强，是一位不偏科的全能型“大力水手”。仿生振感马达Turbo频宽提升了整整一倍，这意味着低频振感的性能大幅提升。玩家在游戏跑毒的场景中骑摩托在草地上的感觉，将变得更加真实。仿生振感马达Turbo的硬件能力，让手游的低频振感，也有了媲美主机游戏手柄的真实体验。瑞声科技还针对马达的刹车拖尾做了算法层的全面调优，充分释放出仿生振感马达Turbo优秀的“刹车性能”。此外，仿生振感马达Turbo的驱动力更高的同时还做到了更省电。

为了实现三大提升，瑞声科技此次将市面上商用最常用的N52钕铁硼升级到了N54SH钕铁硼，这也是安卓马达首次使用多极性N54SH磁钢。在大约十立方毫米体积下要保持多级充磁的方案，而且无磁区的过渡带宽度需要控制在百微米级别，同时还要保证各级磁钢磁通的饱和度和各极极性位置的一致性，难度非常之大。磁路中的另一关键部分：音圈骨架材料也得到了升级。仿生振感马达Turbo升级到了最新的软磁合金材料，这是目前已知饱和磁感应强度Bs最高的软磁材料，相比常规软磁材料的磁感应强度高21%以上。

硬件决定体验的门槛，软件体验决定体验上限。AAC瑞声科技与生态合作伙伴紧密合作，一直在推进RichTap触感生态。截至目前，RichTap触感生态已经覆盖了游戏、视频、短视频、音乐、直播、输入法等互联网内容。瑞声科技给超过 20个内容应用方提供了近千种不同的振感效果，致力于让更多用户在不同的场景纬度都可以有多感官的立体体验。未来瑞声科技将与合作伙伴一道，持续致力于丰富触感生态，为数亿用户创造更美好的感知体验。

关于瑞声科技：

AAC瑞声科技是感知体验解决方案的领导者，以打造感官体验技术的未来为企业目标。瑞声科技坚持技术创新，注重全球布局，经过数十年的行业深耕，已经与国内外终端客户建立紧密、长期、稳定的战略合作关系，在声学、光学、触感、传感器及半导体、精密制造等领域拥有强大的综合竞争力。在感知科学上，瑞声科技不断创新，打造各类全新的交互体验，为行业注入新的活力;通过系统性的感知体验解决方案帮助人们在各种应用场景中超越现实界限，获得超越想象的沉浸式感知体验。