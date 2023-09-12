移动影像新突破！OPPO超光影图像引擎将首次支持索尼双层晶体管像素技术

【天极网手机频道】OPPO今日宣布与索尼技术合作的最新进展，其超光影图像将首次支持拥有双层晶体管像素技术的索尼LYTIA图像传感器。通过超光影图像引擎的计算光影对新一代传感器的定义，OPPO致力于携手索尼再次打造算法与传感器深度融合的技术合作新典范，并为移动影像打开全新的发展空间。

OPPO的超光影图像引擎是计算摄影技术发展的全新里程碑。这一OPPO创新首次搭载于影像旗舰 Find X6 系列，并已集成在最新发布的 Find N3 Flip 以及持续热销的 Reno10 系列，带来媲美专业相机的自然光影效果，让二维的照片呈现三维的立体感、空间感以及临境感。超光影图像引擎通过计算光影以及光子矩阵技术对传感器的每个像素点进行亮度信息处理的方式，革新了HDR融合计算与显示的关系，为拍摄带来了自然准确的光影关系呈现，并为屏幕回看最多实现高达8倍的明暗动态范围提升。

搭载双层晶体管像素的索尼 LYTIA 图像传感器是次世代的影像技术。与传统图像传感器相比，双层晶体管像素结构使饱和信号量约提升至原来的2倍，扩大了动态范围从而显著提高成像性能。OPPO的超光影图像引擎将有能力更充分地利用全新LYTIA 图像传感器提供的原始数据进行精密计算，从而实现超越传感器尺寸的出众画质以及自然光影。

OPPO长期以来与索尼保持紧密的战略合作关系，共同探索技术的创新可能，推进移动影像的进步。2012年 OPPO与 索尼合作首款堆栈式COMS图像传感器IMX135，并将其应用在OPPO Find 5，为移动影像开启了堆栈式的新时代;2020年：Find X2 Pro首发搭载索尼 IMX689，首次为行业带来了全像素全向对焦技术;2021年：Find X3系列广角和超广角两颗传感器均采用OPPO与索尼联合开发的旗舰级IMX766，为行业树立了全新的旗舰传感器标杆。2022年，OPPO 与索尼通过定制的IMX709，再次示范自研算法硬件化与传感器像素排列融合的新可能。