OPPO Find N5 首批用户体验分享：钛薄了，太强了

【天极网手机频道】OPPO Find N5 已经上市一段时间了，其凭借全球最薄的机身的硬件实力和软件层面创新式体验优化，吸引力诸多消费者的关注。随着首销期的结束，真实的用户评价也随之在各大电商平台铺展开来，真实的用户评价究竟如何呢？OPPO 官网汇总了关于首批用户的消费者评价，一起来看看吧。

首先，先聚焦到关于 OPPO Find N5机身硬件层面的评价。其中有消费者表示 OPPO Find N5 在机身的厚度控制、铰链折痕的表现和防水级别方面给予了 OPPO Find N5 友好的评价。天极网带大家回顾一下关于 OPPO Find N5 浮于表面，但却精准改善用户多方面体验的硬件参数。

在大部分的消费人群眼里，折叠屏最大的问题就是折叠屏机身过于臃肿导致的折叠屏手机手感较差。OPPO通过改善机身材料、完善铰链设计和内部设计等多个方面，将折叠屏手机带到了8mm时代。Find N5搭载全新钛合金天穹铰链，采用了行业首个3D激光打印钛合金翼板，厚度可薄至仅0.15mm，并首次通过德国莱茵 TÜV无感折痕认证，合上时机身实现薄至8.93mm，同时，转轴外中框也采用了同款3D打印技术，钛合金的加入让转轴外中框具备了卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。 这些富有革新的技术，使得 OPPO Find N5 在国产一众折叠屏机型中脱颖而出，造就了全球最轻薄的折叠屏手机。

除此之外，在兼顾手机轻薄的同时，OPPO Find N5 还兼顾了三个级别的防尘防水，凭借IP66、IP68和IP69三个防护级别，OPPO的这些机型能够为用户在日常居家生活或户外冒险中提供全面的防水保护。OPPO Find N5更是能够在低温、高温及温差变化等极端环境下展现出强大的适应能力。

当然，硬件层面的显性创新是用户触达的核心驱动力，但构建用户忠诚度的本质仍取决于系统级软硬协同能力。OPPO Find N5的迭代战略深度融合折叠屏形态特性，在硬件革新的同时，通过「O+互联」协议实现了跨生态设备管理体系的突破――该方案原生兼容Windows与macOS系统架构，构建了行业首个无帐号体系的端云一体化控制平台。用户仅需在终端安装“O+互联”，即可通过Find N5直接实施PC主机的文件系统级访问与进程管理，实现跨设备资源无缝调度。为了更好地满足 Mac 端用户的操作习惯，在 “O+互联”的手机端配备了超仿真的Mac键盘和触控板功能，提供了更加直观的操控体验。此外，借助“O+互联”，用户可以在日常办公过程中轻松访问手机端数据，打破了不同设备间的生态壁垒，实现了更为便捷地执行多设备间互动。

在生成式AI领域取得重大进展的DeepSeek R1大模型，凭借其在多模态基准测试中综合性能比肩GPT-4o的表现，现已深度集成至OPPO小布助手生态。ColorOS 15系统机型通过全量推送，可实现移动端侧完整调用该模型的“深度思维”(DeepThink)推理引擎，以端侧离线运行模式彻底消除网络延迟。这项技术突破标志着国产自研大模型首次实现智能手机端的全功能本地化部署，用户可实时体验零延时的高阶AI服务。

OPPO Find N5以8.93mm全球最薄折叠形态新姿态，完成了硬件工程与系统生态的双重突破，造就了如今有口皆碑的现状，无论是从手机折叠屏的发展史上来看，还是从消费者用户的角度，OPPO Find N5 都是具备跨时代意义的折叠屏手机。