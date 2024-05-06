五一假期京东1小时送达新机 手机小时达安卓品牌成交量同比增长近100%

【天极网手机频道】今年五一假期，用户消费热情高涨，不少消费者参加京东出游季活动，通过京东手机小时达下单新手机，实现1小时手机换新。数据显示，5月1日至5月5日期间，京东手机小时达安卓品牌成交量同比增长近100%;Apple、华为、小米成为京东手机小时达热销TOP3品牌，其中iPhone 15、HUAWEI Pura 70、小米14系列备受欢迎。

京东手机小时达是由用户收货地址附近品牌官方授权门店发货，同城配送，1小时送达新机，正品有保障。消费者在京东APP搜索“手机小时达”完成下单后，可实时在线追踪订单状态，从下单到打包再到骑手配送，整个流程高效、透明。通过与京东手机小时达开展合作，手机品牌能更高效利用线下渠道，推动线上与线下消费融合。对线下商家来说，京东手机小时达在为客户提供多元购物体验的同时，也能收获实实在在的业绩增长，拓展更大的发展空间。

同比增长超100% 线下连锁商家借力京东手机小时达带来消费新体验

五一假期，重庆重百商社电器(以下简称“重庆重百”)的多家门店迎来客流高峰，众多消费者来到现场体验热门新品手机，享受各类钜惠福利。同时，重庆重百还与京东手机小时达展开联合营销活动，通过线上线下同价、社群运营推广等形式，让消费者足不出户就能通过京东手机小时达入手门店新机，实现1小时送达。数据显示，五一假期重庆重百26家门店京东手机小时达安卓品牌成交量同比增长超100%，其中小米14系列、vivo X100系列手机成最热销机型。

作为重庆当地最大的电器连锁卖场，重庆重百多年来为消费者提供手机、电脑、家电等产品，更是多家手机厂商授权经销商，拥有品牌最高授权门店。自2021年3月重庆重百与京东合作以来，已有105家线下门店加入京东手机小时达，双方基于各自优势共投资源，为消费者带来全渠道购物体验。借助京东线上流量曝光支持，重庆重百的各类门店进一步扩大经营范围，客户数量与销售业绩双双增长。

重庆重百相关负责人表示，通过整合线下资源和京东手机小时达深度结合，是重庆重百在公域流量运营的首次尝试。双方深度合作不仅为重庆重百带来了新的销售机会，更通过1小时送达的履约时效，提升了客户满意度。

销售占比超7成 京东手机小时达助运营商门店转型增长

除了换新手机外，每到节假日就有不少消费者来到湖南思梵科技的线下门店办理手机号卡与运营商套餐。但今年五一假期，消费者不仅在其门店享受到了各类运营商的服务产品，更通过京东手机小时达下单各类新机。数据显示，五一假期湖南思梵科技线下门店京东手机小时达成交量同比增长近100%，占比门店整体手机成交量达70%。

2021年前，湖南思梵科技门店还是以运营商业务为主传统线下商家。面对经营模式单一、运营增长乏力的挑战，2021年8月湖南思梵科技选择与京东手机小时达展开合作，依托于京东手机小时达，湖南思梵科技不仅获得了稳定的线上流量，提升了店铺的覆盖能力，更提升了商品丰富度和库存周转速度，实现了顺利的转型。

湖南思梵科技相关负责人表示，在京东一对一的团队指导和各项措施的扶持下，众多小店被“盘活”了，合作首年销售额就破千万。如今，京东手机小时达业务占比已经达到湖南思梵科技整体手机业务销售额的50%以上，成为其最重要的生意模式。同时基于京东手机小时达的创新模式，不仅门店运营商合约机转化得到提升，还基于LBS服务订单数据，为选取新门店地址提供了宝贵的参考价值。

不论是重庆重百，还是湖南思梵科技，越来越多的线下商家正在通过京东手机小时达探索自己的增长新空间。京东手机小时达更是通过联合营销、搜索流量加权等多种扶持方式，为商家提供更多增长机会，促进线上线下融合，推动手机即时零售行业发展。未来京东将依托“有责任的供应链”，继续推进与品牌和线下商家的合作，为消费者提供更多优质手机产品与服务体验。