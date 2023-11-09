影像承载艺术，OPPO超影像大赛作品闪耀2023巴黎国际摄影艺术展

【天极网手机频道】11月9日，Paris Photo 巴黎国际摄影艺术展在法国巴黎大皇宫(Grand Palais éphémère)正式开幕。OPPO作为唯一参展的中国品牌，也是唯一参展的智能手机品牌，携世界级摄影大师作品、2023 OPPO超影像大赛获奖作品在内的一系列影像佳作亮相，为全球收藏家、策展人、艺术家呈现世界领先的移动影像技术创新下独特且多元的中国文化。

OPPO超影像佳作亮相巴黎国际摄影艺术展

巴黎国际摄影艺术展创立于1997年，是世界上最大、最重要、最具影响力的摄影艺术盛会之一。作为闻名世界的殿堂级艺术展之一，Paris Photo为全球收藏家呈现当今最多样化、最高质量的摄影作品，包括当代大师到年轻才俊，横跨历史与现代的多种摄影艺术。2023巴黎国际摄影艺术展汇集了来自世界各地的200多家画廊、出版社和艺术机构，吸引了包括 OPPO、LOUIS VUITTON、BMW、JP Morgan、DAHINDEN等全球知名品牌参展，OPPO作为本届Paris Photo唯一参展的中国品牌，通过新一代移动影像与全球用户创作力的碰撞，为世界打开了解中国文化的新视野。

OPPO、 JP Morgan均作为巴黎影展官方合作伙伴参展

OPPO超影像佳作惊艳亮相，吸引全球摄影艺术家驻足参观

此次，OPPO超影像佳作在巴黎国际摄影艺术展上全面亮相。中国著名摄影艺术家王建军、中国著名时尚摄影师尹超、挪威摄影艺术家Tina Signesdottir Hult、巴黎会展与旅游局总监Corine Bernadou等重量级嘉宾来到OPPO展区驻足参观，共同见证OPPO移动影像技术创新带来的无限惊喜。

OPPO将众多优秀的OPPO超影像佳作带到了影展现场。OPPO展区现场共分为4大板块，以「形与色」、「远与近」、「光与影」、「动与静」互为注脚，以想象为引，向大众展示OPPO手机创作者眼中心里的世界。这些展出超影像佳作包括来自于来自全球的摄影大师使用OPPO手机所拍摄的作品，以及2023 OPPO超影像大赛的15幅年度佳作。

巴黎国际摄影艺术展OPPO展区

现场展出的摄影大师作品，包括中国著名时尚摄影师、哈苏中国大使尹超拍摄的作品《香妃传》，中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军的作品《俄博梁地热喷泉》，挪威摄影艺术家、哈苏大师Tina Signesdottir Hult的作品《双生》等，这些大师作品均由OPPO Find X6 Pro、OPPO Find N3等旗舰手机拍摄而成，充分展现出OPPO移动影像的艺术性。

此外，今年4月，OPPO正式发起2023 OPPO超影像大赛全球征集活动，历经99天征集，收到来自全球51个国家和地区的超过70万幅投稿作品，最终评选出15幅年度佳作。这些影像佳作与大师作品在影展现场以「形与色」、「远与近」、「光与影」、「动与静」四个板块的形式展示，旨在向全球影像爱好者展示摄影师的灵感时刻和影像背后传达的细腻情感。

巴黎会展与旅游局总监Corine Bernadou(左一)参观OPPO展区

影像承载艺术，让世界看见中国文化之美

获得2023 OPPO超影像大赛“年度超影像大师”荣誉的摄影师宦阿黑也来到影展现场，向全球媒体和与会者分享作品《月亮的女儿》背后的创作故事。《月亮的女儿》由摄影师宦阿黑使用OPPO Find X6 Pro拍摄，该作品生动展现了中国少数民族――彝族的文化风情。

“彝族是中国古老的少数民族，有着丰厚的文化底蕴和浓郁的民族风情，以及一套非常成熟的文化体系。彝族的女性也被称为月亮的女儿，她们都有似月光般纯净的心灵，如山峰、如大海的坚韧和辽阔。”摄影师宦阿黑表示。

2023 OPPO年度超影像大师作品《月亮的女儿》

挪威摄影艺术家Tina Signesdottir Hult第一次看到这组作品感叹到：“这组作品最初吸引我的，是组图呈现出的强大力量感。背景、构图、角度和色彩完美结合。它成功展现了彝族女性的文化特征，并邀请观众走入与摄影视角、人物和女性魅力的互动之中。”

巴黎国际摄影艺术展OPPO展区

以艺术变革技术，OPPO持续引领移动影像

OPPO超影像佳作亮相殿堂级艺术展，既展示了移动影像技术发展所带来影像体验升级，也体现出OPPO移动影像从技术驱动向审美牵引的变迁。在同期举行的OPPO移动影像技术沟通会上，OPPO与哈苏宣布联合研发 2024 新一代超光影影像系统，旨在以审美牵引技术与效果，引领新计算摄影时代。OPPO 下一代影像旗舰 Find X7 系列将首发新一代超光影影像系统，并提供前所未有的哈苏大师影像，再造移动影像巅峰。

OPPO 下一代影像旗舰 Find X7 系列将首发新一代超光影影像系统

作为移动影像坚定的开拓者，OPPO率先对移动影像的发展路径发起变革，提出以审美牵引效果方向和影像系统的设计，突破以单一技术指标牵引效果的行业惯例，将客观的技术指标进步服务于用户的主观审美，引领移动影像进入全新阶段。