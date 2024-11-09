京东11.11最后一波Apple大放价 iPhone 16 Pro系列持续加补1600元

【天极网手机频道】11月9日晚8点，京东11.11即将迎来高潮期，压轴大放价!11月10日晚8点，京东11.11还将开启“巅峰28小时”，超多重磅惊喜放送，错过只能等明年!Apple产品也迎来了最佳入手时机，消费者在Apple产品京东自营旗舰店购买iPhone、MacBook、Apple Watch、AirPods等都有专属优惠价。其中，iPhone 16 Pro系列持续加补1600元还支持12期免息、iPhone16系列价保至11.11、Mac新品立享20%政府补贴，至高立减2000元，感兴趣的果粉，现在打开京东APP搜索“苹果大额券”即可直达活动会场。

具体来看，iPhone 16系列领券立减500元，还可叠加1100元以旧换新补贴，相当于直降1600元，而且还可价保至11月11日。买iPhone 16 Pro除了500元惊喜券外，京东还提供500元以旧换新补贴，叠加使用到手更划算，而且还可享12期免息。除了iPhone 16外，iPhone 15系列也是不错的选择。其中 iPhone 15到手价4999元起，iPhone 15 Pro Max到手价7999元起，以旧换新同样可享受优惠。

对于身处北京、上海、广东、天津、四川等地区的用户而言，在京东购买Mac新品还可享政府补贴，至高可减2000元。MacBook Pro M4京东价12999元，叠加政府补贴后到手只需10999元;iMac M4京东价10999元，使用政府补贴到手只要8999元。而且来京东购买iMac、MacBook Pro新品还可享12期免息，购买Mac mini可享限时6期免息，还可领取家庭娱乐权益，只需要打开京东搜索“苹果电脑换新”即可直达。

此外，iPad、Apple Watch、AirPods等也有优惠可享。其中，针对iPad推出了指定iPad至高立减500元，PLUS会员至高立减1360元福利，iPad mini第六代低至3499元、M4芯片的iPad Pro 11英寸版到手低至8499元起，教育优惠到手价低至8099元。Apple Watch领券立减200元，还可叠加至高560元PLUS优惠券，Apple Watch S10领券立减200元，PLUS用户领240元优惠券叠加到手2559元起。AirPods 4代(支持主动降噪)PLUS会员可叠加120元优惠券，到手低至1241元起。还有20W直插充电头限时直降，凑单后到手价为100元、App Store 充值卡11.11限时优惠权益包只要6.9元、Apple iCloud +权益包到手价64.7元，包含12个月的iCloud+50GB和App Store充值卡券，为你的数据存储和应用购买提供了更多便利和优惠。

目前，京东 11.11 高潮期即将来临，下半年最后一波Apple放价也即将结束，错过就得再等半年。感兴趣的果粉们，现在打开京东 APP 搜索 “苹果大额券” 即可直达活动会场，抓住这个难得的机会，早买早享受。