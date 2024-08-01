安兔兔7月安卓手机性能榜出炉：红魔9S Pro+强势登顶

【天极网手机频道】不久前安兔兔公布了7月安卓旗舰手机性能排行榜，其中搭载了骁龙8 Gen3领先版的红魔9S Pro+以出色的性能表现脱颖而出，凭借超218万分的成绩成功夺得榜首位置，领先第二名的一加Ace 3 Pro近8万分。这一成绩不仅彰显了红魔手机在性能释放上的强大实力，也进一步巩固了其在游戏性能手机领域的领先地位。

红魔9S Pro+搭载的骁龙8 Gen3领先版处理器，超大核CPU主频提升至3.4GHz，是目前市场上同阵营中最强的性能表现，还辅以LPDDR5X运存和UFS 4.0闪存，结合魔冷散热系统，通过风冷、液冷及新材料的综合运用，构建了一套性能怪兽级别的硬件配置，确保了手机在高强度使用下的稳定性和持久性，实现了性能释放的业界最佳水平。

紧跟在后的是以210万分的成绩位列第二的一加Ace 3 Pro，搭载的标准版骁龙8 Gen3芯片，虽然与红魔9S Pro+的差距接近8万分，但一加Ace 3 Pro的表现依然可圈可点，展现了其强劲实力，进一步提升了品牌的市场竞争力;搭载天玑9300+移动平台的Redmi K70至尊版在7月也展现出了不俗的实力，以209万分的平均跑分成绩夺得第三名，成为了天玑9300+“最能打的一次”。

榜单的第四位至第十位分别是ROG8 Pro、iQOO Neo9S Pro、vivo X100 Ultra、iQOO Neo9S Pro+、iQOO Neo9S Pro、vivo X100 Pro以及vivo X100。值得注意的是，vivo及子品牌iQOO在榜单上的表现尤为抢眼，多款机型占据了榜单的半数位置，彰显了vivo在智能手机领域的深厚底蕴和扎实表现。

从整个榜单来看，骁龙系列处理器依然占据着主导地位。无论是红魔9S Pro+搭载的骁龙8 Gen3领先版，还是一加Ace 3 Pro或是其他机型采用的骁龙8 Gen3标准版，都展现出了高通在移动处理器领域的领先地位。同时，联发科的天玑系列处理器也不甘示弱，Redmi K70至尊版凭借天玑9300+的出色表现，成功跻身前三甲。

在安兔兔7月的安卓旗舰手机性能榜之外，次旗舰榜单也备受关注。在次旗舰手机性能榜中，一加Ace 3V凭借骁龙7+ Gen3处理器的卓越性能，以超142万分的高分成绩稳居榜首。骁龙7+ Gen3作为高通的中高端芯片，采用台积电4nm制程工艺，不仅性能强劲，而且在功耗控制上也表现出色;realme GT Neo6 SE和Redmi K70E则紧随其后，分别以超出137万分、136万分的成绩位列第二和第三。

从本次榜单可以看出，骁龙7+ Gen3和联发科天玑系列中高端处理器已经成为次旗舰手机市场的主流选择。这两款处理器在性能、功耗控制等方面都表现出色，为手机厂商提供了更多的选择空间。同时，各品牌在搭载这些处理器的基础上，还通过优化散热、提升拍照效果、增强续航等方式，不断提升次旗舰手机的整体性能和使用体验。

目前各家搭载7+ Gen3与骁龙8s Gen3处理器的次旗舰产品基本已经全部发布上市，性能表现也已经相对稳定，如果有换机需求的用户也可以去各家官网详细了解。