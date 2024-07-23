【千元档新机推荐】 “耐用至上”的一款手机――OPPO A3

【天极网手机频道】在本月初，OPPO发布了新一档的千元机产品，OPPO A3，凭借在阳光下高达1200nit的阳光屏，耐摔抗水的两大卖点，以耐用实用的特性，配合简约时尚的外观在机圈引起不小的热度，使千元档手机的竞争又激烈不少。

OPPO A3 手机搭载“OLED 超亮阳光屏”，全局默认600nit，阳光下最高亮度 1200nit，超高亮度，阳光下也能带来极致视觉享受。分辨率为2412*1080，同时支持 2160Hz 高频 PWM 调光+类DC调光，并且在软件和硬件层面有护眼调光方式避免眼部疲劳。同时， OPPO A3 还采用了超窄边框设计，做到了 93.7% 的超高屏占比，该机屏幕还支持 120Hz 刷新率和 10.7 亿色显示。

图片来源：OPPO官网

此外，OPPO A3还通过国家眼科工程中心专业测试，夜晚也护眼。继承5大明眸护眼技术：硬件级低蓝光，有效改有害蓝光损伤视网膜的问题;类自然光显示，有效改善屏幕光引起视疲劳的问题;褪黑素保护，有效改善屏幕光影响睡眠质量的问题;高亮可见，暗光护眼，有效改善屏幕与环境光不匹配引发伤眼的问题;超精密环境光自适应，有效改善强光看不清、暗光刺眼的问题。

OPPO A3同时也是是一款超抗摔、超防水、超耐用的高颜值新机。在抗摔方面，采用晶盾玻璃且有超抗摔金刚石架构，前后都抗摔，正反都耐磨，获得SGS金标五星整机抗跌耐摔认证;在防水方面，支持生活防水，十项防水措施共筑全方位防水大坝，每一台都拥有满分品质;在材质方面，双面抗摔耐磨晶盾玻璃，抗摔能力提升 160%，抗划伤能力提升 3 倍10;在工艺方面，双面抗摔耐磨，超耐磨晶钻工艺。

图片来源：OPPO官网

OPPOA3采用6.7英寸 OLED超亮阳光屏，阳光下也能带来极致视觉享受。拥有轻薄好手感，防误触，更抗摔，贴膜零负担，称心更称手等特点。OPPO A3厚度为7.15mm，重量178g，窄约75.4mm。曲圆的中框，圆角的流畅贴合，使得手握持手机获得更舒适的体验，，从此告别硌手，并且带来了同价位鲜有的玻璃背板，手感清凉，舒爽一夏。

图片来源：OPPO官网

OPPO A3 采用5000mAh超大电池容量，配合45W长寿版有线超级闪充，约72分钟从1%充到100%，充放电效率更高，不仅充的快、续航长还经久耐用;以下为oppo官方实验室对用户常见使用场景的测试数据：【刷抖音】12.10H 【看剧腾讯视频】14.82H 【玩王者】6.62H 【导航高德】8.49H 【微信视频聊天】9.13H 【微信文字聊天】18.87H 【刷微博】6.72H 【打电话】33.35H。

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在RAM规格方面：为LPDDR4X SDRAM (2 × 16 bit)at 2133 MHz;ROM规格为UFS 2.2 gear 3 (1-lane)，此外，改手机还支持扩展内存卡，可支持高达1TB的Micro SD卡。

这款机型有山涧绿，极光紫，静海黑三种配色可选，官方不同版本价格如下：8+256 配置为1599，12+256 配置为179912+512 配置为2099。

图片来源：OPPO官网

OPPO A3搭载骁龙695处理器，能够支持沉浸式游戏体验、高端的拍摄体验和高效的生产力，持久流畅。

图片来源：OPPO官网

总结

这款产品颜值实力兼具，不仅外观造型炫彩新潮,设计精致时尚，而且性能不俗，不管自己使用还是赠送家人都是不错的选择。此外呢，这里呢为有购换机打算的用户归纳了两大卖点，第一点就是1200nit的阳光屏，使有户外用机需求的小伙伴，即便是在阳光底下，也拥有不错的视觉体验，第二大卖点就是耐用属性，获得SGS金标五星整机抗跌耐摔认证，正反面都十分耐摔，同时支持生活防水对于户外工作者都是利好实用的属性。