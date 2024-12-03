安兔兔11月手机性能排行榜揭晓：ROG 9 Pro强势登顶，旗舰之争愈演愈烈

【天极网手机频道】10月份联发科与高通相继发布了自家的最新旗舰处理器，引发了国内各大安卓手机厂商的新一轮旗舰产品发布潮。进入11月，这股热潮并未减退，反而随着游戏手机ROG 9 Pro的强势登场，让旗舰手机市场的竞争达到了新的高度。

根据安兔兔发布的11月安卓旗舰手机性能排行榜来看，ROG 9 Pro凭借其出色的性能表现以超293万分的平均跑分成绩成功登顶。

旗舰游戏手机ROG 9 Pro搭载了骁龙8至尊版处理器，骁龙8至尊版作为高通最新的旗舰级处理器，不仅在CPU和GPU的性能上有了显著提升，还在AI、5G连接以及影像处理等方面带来了全面的升级。ROG 9 Pro在游戏优化和散热设计上也非常出色，为了提升游戏流畅度和稳定性，ROG 9 Pro配备了专属的游戏模式和优化的游戏引擎，能够智能调配系统资源，确保游戏运行时的高性能输出。同时，其采用的先进散热系统也有效避免了长时间游戏导致的机身过热问题，这使得ROG 9 Pro在游戏手机市场上独树一帜，成为了众多游戏玩家的首选。

紧跟在后的vivo X200 Pro卫星通信版作为天玑9400的首发机型充分展现了联发科这款最新处理器的强大性能。在性能之外，也在设计、拍照以及续航等方面带来了全面的提升，全新的设计语言和工艺材质，打造出了一款既时尚又质感十足的旗舰手机;高像素摄像头和先进的影像处理算法使得vivo X200 Pro卫星通信版在拍照和视频录制方面都有着出色的表现;大容量电池和快充技术也确保了用户能够长时间地使用手机而无需频繁充电，很好的诠释了一款“水桶旗舰”应该有的表现。

OPPO Find X8 Pro卫星通信版以284万分的平均跑分位居第三，同样展现了一款旗舰手机应有的实力。作为OPPO的旗舰之作，Find X8 Pro卫星通信版同样搭载天玑9400，OPPO 对天玑9400的调校可谓出色，很好的展现了它优秀的潜力。

榜单第四位至第十位分别是iQOO 13、OPPO Find X8、vivo X200、荣耀Magic 7 Pro、荣耀Magic 7以及Redmi K80 Pro。随着高通和天玑推出的旗舰芯片，这一次榜单上再也看不见旧机型了，手机圈又迎来了换机浪潮。

再看看次旗舰的表现。与旗舰性能榜不同，11月的安卓次旗舰性能榜依旧风平浪静。realme GT Neo6 SE以1409226的平均跑分成绩从上个月的第二位跃升到11月的第一位，一加Ace 3V则下滑到第二位，这两款均采用骁龙7+ Gen3处理器，而采用天玑8300-Ultra的Redmi K70E则保持第三位不变。不难看出，在高通与联发科推出新的中端处理器之前，骁龙7+ Gen3在次旗舰手机中依旧有很强的统治力。

榜单第四位至第十位分别是realme GT Neo5 SE、Redmi Note 12 Turbo、iQOO Z8、iQOO Neo7 SE、Redmi Note 12T Pro、Redmi K50以及iQOO Z9。

总体来看，11月的手机性能排行榜展现了当前旗舰手机市场的竞争态势和各大厂商的技术实力。无论是ROG 9 Pro的强势登顶，还是vivo X200 Pro和OPPO Find X8 Pro的出色表现，都体现了厂商们在追求高性能的同时不断提升产品的综合体验和用户满意度。所以想要换购旗舰手机的用户，这个时候入手是最好的，如果是想换购一款主流的且在中等价位的用户可以等等。