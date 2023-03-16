年度影像旗舰OPPO Find X6 系列官宣，3月21日正式发布

OPPO今日宣布，将于3月21日发布全新影像旗舰 OPPO Find X6 系列。OPPO首席产品官刘作虎表示，“Find X6 系列影像能力的提升是前所未见的，移动影像即将进入一个全新的时代。”

OPPO Find X6系列新品定档3月21日

Find X6系列将集成突破性的潜望式长焦镜头。目前手机行业长焦仍停留在比拼远近的入门阶段和比拼画质的精通阶段，但只有在各种光况下，特别是暗光下还能拍出作品感的长焦才是巅峰级的好长焦。

OPPO Find X6 系列的潜望式长焦是行业中首个支持暗光长焦拍摄的长焦摄像头，挑战传统移动影像不存在的创作场景，在暗光环境下依然可以拍摄出细节清晰、色彩自然、光影自然的影像作品。

OPPO Find X6系列暗光长焦拍摄效果

得益于OPPO Find X6 系列突破性的长焦拍摄功能，暗光下成像的清晰度得以大幅飞跃，无论是衣服的纹理还是背景墙面的图案细节都得到清晰的还原。Find X6 系列的潜望长焦在暗光下依然可以保持极高水准的自然色彩还原，让人物面部的肤色和妆容的色彩，以及整体环境中丰富的色彩都得到生动地呈现。而在杯壁、项链、耳坠和人物眼神光等细小高光的呈现以及人物面部的光线过渡处理上，Find X6 系列的潜望长焦带来前所未有的光影表现力，同时为整体画面实现了自然的影调表现。

更多 OPPO Find X6 系列新品信息，敬请期待3月21日14:00的系列新品发布会，届时可前往OPPO官网等直播平台观看。