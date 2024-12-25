双旦入手好礼选择困难？OPPO新机款款都是亮点

【天极网手机频道】眼看着元旦要到了，那新年还远吗？当大家都还在纠结不知道入手哪款手机作为新年礼物的时候，OPPO可准备好了。近期陆续发布上市旗舰机Find X8系列、人像旗舰Reno13系列以及超高性价比的A5 Pro，款款都是入手超值的好礼!

OPPO Find X8系列：旗舰新高度

OPPO Find X8系列自发布以来，凭借其出色的综合表现迅速吸引了广大消费者的目光。作为OPPO的旗舰之作，Find X8系列不仅在设计上延续了OPPO一贯的高水准，更在影像系统、性能配置以及AI功能等方面实现了全面的突破，为用户带来了更加卓越的使用体验。

Find X8系列在设计上采用了超窄边框与四边物理等宽的设计，使得手机显得更加精致。特别是Find X8系列打造的超窄边框屏幕，更是让视觉体验更为惊艳。同时，Find X8系列的中框手感过渡非常丝滑，厚度和上代相比有所降低，重量控制得也非常理想，这样的设计不仅美观，更符合人体工程学，提供了更好的握持感。

在影像系统上，Find X8配备了5000万像素大底主摄，并且加入了单潜望长焦镜头，无论是拍摄风景还是人像，都能轻松获得清晰的画面和丰富的细节。而Find X8 Pro配备双潜望长焦镜头，能够实现更高的光学变焦倍数，并且保持画面的清晰度和稳定性。再加上索尼大底主摄传感器、哈苏影像认证以及OPPO的影像算法，Find X8系列在色彩还原、细节捕捉等方面都有出色的表现，无论是日常随手一拍还是专业摄影，都能满足需求。

性能方面，Find X8系列搭载了OPPO潮汐引擎x天玑9400的最强性能能效组合，天玑9400采用第二代3nm工艺，配备第二代全大核架构设计以及强力升级的GPU和NPU处理器，将高智能、高性能、高能效、低功耗特性齐聚一身。这样的硬件配置，使得Find X8系列在运行大型游戏、多任务处理等方面都能轻松应对，保证了流畅的使用体验。

此外，Find X8系列在AI功能方面也进行了大幅升级，全新推出的AI一键问屏功能，让用户可以一键唤醒AI，并通过语音指令完成修图、文字摘要等操作，极大地拓展了手机AI的使用方式。

目前新机在热销当中，如果正好需要一部全面都旗舰的手机带去旅游的话，OPPO Find X8系列是最佳选择。

OPPO Reno13系列：时尚与影像性能并重

除了OPPO Find X8系列，OPPO Reno13系列全新一代AI高清实况照片功能为用户提供了更加清晰、生动的动态影像体验，新增了EIS防抖支持,在优化动态影像流畅性的同时有效减少画面掉帧,确保画质的稳定性和清晰度。同时,用户还可以通过任意帧的重选功能，配合ProXDR技术,重选帧画质在去除运动模糊后能呈现高清视觉效果。除此之外，AI高清实况照片还新增柔光拍照模式,提供朦胧、柔美、梦幻三种风格化选择，通过光线的形状与流动为人物摄影增添更多氛围感。此外，结合CC、NC和Pro Neg.Hi等经典胶片滤镜，动态影像与胶片风格得以完美叠加,氛围感这不是拉满了吗。

OPPO Reno13系列在LivePhoto功能上实现了跨越式升级，能与 iPhone LivePhoto的互传、互显与互编功能，用户还可以将LivePhoto作品分享到小红书、微博、抖音等平台，甚至支持多个App的编辑与分享，而且Reno13系列还支持OPPO AI影像算法，支持AI超清像素、AI去拖影、AI去反光功能，“废片”也能成为发朋友圈的美照。

Reno13系列的设计是真的非常有想法的，尤其是全系主打色“蝶蝶紫”，不是单纯的紫色基调，而是通过蝶影光刻工艺将寓意“自由、热爱、向往”的蝴蝶羽翼定格在机身上，在光线下的不同角度看蝴蝶翅膀在随光影变化，打造出新一代符合年轻人审美的潮流美学。

Reno13系列配备了天玑8350旗舰芯，性能强劲且功耗更低，配合体温级散热系统、全局智能控温算法等，使得手机在长时间游戏或高负荷运行下依然能够保持稳定的性能输出和温度控制。此外，Reno13系列全系标配LPDDR5X运存，不仅带来更高的传输速度，同时拥有更低的能耗表现。Reno13系列还搭载了独家定制的自研抢网芯片X1，并且通过了国家无线电监测中心五星认证以及腾达实验室认证，就算在地铁里照样打游戏刷视频。

目前这款Reno13系列也在热销中，主打一个人像摄影，对影像要求高的用户可以选择入手这款机型了。

OPPO A5 Pro：抗冻抗摔还防水的耐用战神

随着北方冬季旅游越来越火爆，不少南方游客慕名前往，但却忽略了像手机这种智能设备是否能扛得住极端环境的问题。很多游客的日常用机一到极端环境下就会出现电池性能下降、性能不稳定导致手机出现死机、卡顿、按键失灵等故障影响正常使用。OPPO A5 Pro作为一款颇具备竞争力的千元机，抗冻抗摔还防水，是冬季去北方旅游的“好搭子”。

OPPO A5 Pro 升级了超耐低温寒冰电池管理系统，采用耐零下40 ℃低温的元器件、超耐低温电芯负极材料和电解液，双管齐下解决了电池低温痛点。耐低温的同时，零上47℃的户外极端高温环境下也可以正常使用。OPPO A5 Pro还通过了多项国家军用标准环境测试，包括高温、低温、湿热、淋雨等这些我们日常生活中能触及到的场景，进一步验证了OPPO A5 Pro在极端环境下的耐用性。

而且OPPO A5 Pro屏幕采用了康宁大猩猩玻璃 Victus 2，同时还具备非常出色的超抗摔金刚石架构，后盖采用防护性更强的高分子玻纤材料，四角、中框采用更为坚固的金刚四角与防撞梁设计，通过减震、加固、加高设计，在发生碰撞时能更好的保护屏幕和电池盖免于受损。所以我们在砸开冰砖的时候，手机也没有因为砸冰砖的强震动导致受损。

目前新机在预售中，提供“砂岩紫”、“石英白”、“磐石黑”以及特别推出的“新年红”配色，8+256GB 版本售价 1999 元，8+512GB 版本售价 2199 元，12+256GB 版本的售价 2199 元，12+512GB 版本售价 2499 元。新机将于27日上午 10:00正式首发，对这款超耐用的OPPO A5 Pro感兴趣的用户千万别错过了。

以上这几款就是OPPO近期最新发布的机器，从旗舰机到极具性价比的千元机都有，不知道怎么选的用户看完这一篇就清楚啦。