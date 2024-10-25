OPPO Find X8 Pro更强劲的视听录制：声音聚焦+胶片风格

【天极网手机频道】在这个信息流时代，即时记录随时随地记录生活瞬间，社交分享方便分享视频到社交平台，增进互动，表达创意，用户可以通过视频创作展示个人风格。OPPO Find X8从表面参数而言，此次的OPPO Find X8 Pro的摄像规格为四个5000W像素的镜头加一个3200W前置摄像头，后置三个5000W摄像头分别为主摄+超广角+两个潜望长焦。

主摄LYT-808传感器，1/1.4英寸，光圈为f/1.6，支持OIS光学防抖，等效焦距为23mm，在长焦方面，OPPO Find X8 Pro搭载为3X潜望长焦和6X潜望长焦，3X潜望长焦的为传感器为LYT-600，1/1.95英寸，光圈为f/2.6，支持OIS光学防抖，等效焦距为73mm，6X潜望长焦传感器为IMX858，1/2.51英寸，光圈为f/4.3，等效焦距为135mm。手机视频功能的重要性体现在以下几点，OPPO Find X8 Pro支持多种格式的视频录制规格，最高支持4K60FPS录制，同时支持开启杜比视界(HDR)。

杜比视界的加持使得OPPO Find X8 Pro拍摄出来的视频有着的广域的亮度抓取范围，画面亮度层次更加分明，亮处更亮，暗部细节更加清晰，最大模拟到人眼感受到亮度场景。同时还增强色彩和对比度‌，与标准动态范围相比，杜比视界在暗部细节和颜色表现上更加出色。

在视频功能方面，在视频录制过程中，往往会因为周围嘈杂的声音导致视频收音效果很差，在OPPO Find X8 Pro支持声音聚焦功能，开启此功能后，视频取景框内的声音会获得增益效果，四周的声音则会很大程度的屏蔽，实现好的收音效果。

同样可以通过叠加三种胶片风格，分别是清新、复古、通透三种胶片风格，画面风格类型同时可以依据用户的需求调整自己想要的视频风格。

小编最喜欢的就是复古风格，每当通过此功能拍摄出来的视频，经过一段时间当再次查看到曾经的视频，那些曾经经历的事重新浮现到眼前，都会有很强的情绪反扑，岁月在我们身上留下的痕迹，通过视频这样一种形式保留了下来，有着复古滤镜的加持，这种回味无穷的感觉会更加浓烈。

在系统层面的，ColorOS 15带来了“一键问屏“功能，在逻辑上，通过读取屏幕上的信息，让摄像头成为一颗“AI眼睛”，与之结合的视频功能和“一键问屏”功能，得以实现，通过相机，在现实生活中遇到的任何问题，都可以通过相机，向AI提问，为用户解疑答惑。

无论是硬件规格还是软件层面的功能上，OPPO Find X8 Pro都带来了更新奇的体验，相信在未来OPPO 还将结合AI为我们带来更有创意的功能想法。