四年耐用品质好货，OPPO A2 Pro用千元价格带来新选择

【天极网手机频道】智能手机已经成为我们日常生活和工作中必不可少的电子产品之一，但是如今的电子产品价格对于大多数消费者来说还是偏高，以至于大家不再像以前那样可以以最具性价比的价格购买一款性能配置都不错的机型。而随着最新的OPPO A2 Pro的发布，意味着广大用户能够以千元档预算，感受到旗舰质感、超大内存和电池、流畅度方面的耐用体验，为主流智能手机市场注入了全新选择。

OPPO A2 Pro在外观设计上延续了时尚理念，正面6.7英寸屏幕采用双曲面设计，支持120Hz超高刷新率，且采用了2160Hz超高频PWM调光，达到行业领先水平，可以有效降低可见频闪对人眼的影像，进一步缓解视觉疲劳。

背面摄像头模组部分采用苍穹之镜设计语言，晶钻星环让手机镜头在光线下能够散发钻石般的光芒，大漠棕、浩瀚黑和暮云紫三款配色时尚且显眼，其中大漠棕配色采用了同价位少见的亲肤素皮材质，表面呈现质感粗荔枝纹，温润贴手，不容易沾指纹，质感绝佳的同时实用性极强，而且素皮版重量仅185克，厚度薄至8.04mm，握持手感轻盈舒适。此外，OPPO A2 Pro通过引入金刚石抗摔结构，让手机四角、屏幕、镜头模组等部分的抗摔能力大幅增强，还支持IP54生活防水标准，无惧日常生活中的液体飞溅，长期使用毫无压力。

这次OPPO A2 Pro主打一个放心使用，5000mAh四年耐用电池+67W超级闪充组合在OPPO电池健康引擎和智能电池健康算法等技术加持下，即使充放电循环1600次之后电池有效容量也不低于80%，真正让手机电池四年之后也足够耐用;而且在67W超级闪充支持下，OPPO A2 Pro在45分钟内即可完成充电。

除了大续航之外，OPPO A2 Pro提供至高12GB+512GB超大内存组合，配合RAM+内存拓展技术，OPPO A2 Pro可以实现12GB+12GB超大内存体验，配合联发科天玑7050旗舰芯片以及ColorOS 13.1智慧系统中的超算平台应用预加载与内存优化机制，可以实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也不卡顿。与此同时，OPPO A2 Pro通过了TÜV南德48个月A级流畅认证，也就是说在四年使用时间内，OPPO A2 Pro都能获得流畅的用机体验。

影像系统方面，OPPO A2 Pro后置6400W像素超清摄像头，不仅能带来出众的画面解析力，在暗光环境下，凭借4合1像素融合技术，则同样能拍出细节丰富的大片。不仅如此，OPPO A2 Pro还引入了OPPO旗舰级色彩与影调风格，进一步提升看画面的光影和色彩表现，拍人像和拍风景都能轻松拍出大片感。

目前OPPO A2 Pro已经开启预售，将在9月22日正式开售，而在预售以及首销期内购买(9月15日-10月8日)，可以享有四年内免费更换一次电池的权益，感兴趣的用户快来了解一下。