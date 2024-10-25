OPPO Find X8 Pro极致性能：天玑上限看OPPO 90帧原神微微热

【天极网手机频道】OPPO Find X8 Pro搭载MediaTek天玑9400处理器，采用了台积电第二代3nm制程工艺，CPU架构包括1个主频高达3.62GHz的Cortex-X925超大核、3个主频为3.3GHz的Cortex-X4超大核和4个2.4GHz的Cortex-A720大核，如果关注过科技圈的小伙伴一定知道，采用全选架构的天玑9400各方面提升提升极为明显，并且同时还兼顾了能效比的提高，都说天玑上限看天玑，那具体表现如何呢？

配合OPPO独家的潮汐引擎，在25度室温条件GeekBench6的测试中，单核CPU跑分2274，多核CPU跑分8529，GPU跑分达到了20789，与上一代天玑9300相比，综合性能提高月15%左右。

说完理论测试，来看看实际的游戏测试，在原神最新版本的随机跑图测试中，将画质设置为极高画质，开启超帧超画，游戏稳帧技术，在20分钟的跑图测试的平均帧率达到了89.6帧，基本全程满帧，可以说有着天玑9400的加持再配合潮汐引擎，OPPO Find X8系列都征服90帧全高画质的原神了。

并且令人惊喜的是机身温度在测试期间只保持温热，温度数据表现优秀，正面最高温度仅为39.2度，背面最高温度为38.7度。可以看出，得益于OPPO的优秀的游戏调校，天玑9400性能释放和温度控制打磨在舒适的甜点区间，手机不怎么发烫的同时，发挥出强大的游戏性能，征服原神等移动端大作不在话下，OPPO对于天玑的调教已经炉火纯青。

有着OPPO 独家的潮汐引擎的配合，将天玑9400的性能以最好的能效比的形式释放出来，在OPPO Find X8轻薄的机身下，不仅有着超强劲的游戏性能表现，还控制在极为合适的甜点区间，兼顾了各种使用场景，天玑的性能上限真得看OPPO。