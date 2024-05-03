增长势头强劲，全球智能手机第一季度同比增长10%

【天极网手机频道】在2024年第一季度，全球智能手机市场表现出强劲的增长势头。Canalys最新数据显示，全球智能手机2024年第一季度同比增长率高达10%，出货量达到了2.962亿部，远超预期。这一增长主要得益于厂商推出的全新产品组合以及新兴市场宏观经济的稳定。

三星凭借A系列和早期高端产品的更新，重新夺回市场领先地位，出货量高达6000万部。相比之下，苹果在核心市场面临挑战，出货量下滑至4870万部，退居第二。小米、传音和OPPO也表现出不俗的出货量。

三星S24的发布被看作是其AI和高端战略的重要里程碑，有可能重塑整个行业格局。与去年发布的S23相比，三星提前一个月发布Galaxy S24，且第一季度出货量就达到1350万部，同比增长35%。其成功得益于Galaxy AI的推动、零售店客户体验的提升以及优化的上市时间策略。这标志着智能手机行业正在向AI驱动的创新转型。

在新兴市场，随着库存情况的改善和产品组合的更新，大众市场品牌也取得了强劲的业绩表现。特别是在中东、非洲和拉美市场，小米和传音在新机型的推动下，分别实现了33%和86%的显著增长。

展望未来，厂商将更加注重盈利能力、库存管理和供应链优化，同时积极探索将生成式AI商业化。端侧AI手机解决方案的发展将取决于品牌、芯片供应商和软件公司之间的战略合作。厂商将寻求开放式合作，为用户带来独特且个性化的AI解决方案，并将这些功能引入中端市场，以增加其原生AI生态系统的用户数量。

从三星S24的成功可以看出，持续的创新和高端战略是重塑市场地位的关键。AI技术的融入为智能手机行业带来了新的增长点。在面临材料清单成本上涨的挑战下，有效的供应链和库存管理将成为厂商保持竞争力的重要因素。

未来，AI技术将在智能手机行业中发挥越来越重要的作用。厂商需要积极探索将AI技术商业化，并寻求与行业领导者的合作，以开发独特且个性化的AI解决方案。这将有助于提升用户体验和品牌价值，从而推动整个行业的持续发展。