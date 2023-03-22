满分王者满分性能，OPPO Find X6 Pro带来游戏满帧体验

【天极网手机频道】随着这几年手游发展迅速，智能手机也为此做出了许多的优化与改革，包括硬件的提升，软件算法的优化，让手游玩家在游戏当中顺利上王者。刚刚发布的OPPO Find X6 Pro内置第二代骁龙 8 移动平台，搭配满血版 LPDDR5X 内存( 8533 Mbps 最高速率)+UFS4.0 组成旗舰“性能铁三角”，以及最高可选择16GB+512GB的超大存储组合，更通过自主研发的 ColorOS 超算平台让OPPO Find X6 Pro旗舰性能得以持久稳定地释放。

OPPO Find X6 Pro搭载的ColorOS 13.1系统超算平台全新进化，在内存基因重组技术的基础上，新增微架构超算引擎和焕新存储技术两项全新特性，针对高负载应用卡顿、高负载高功耗和久用老化进行深度优化，做到性能无损的同时续航表现更佳，让用户无论日常使用、高负载使用甚至久用之下，都能获得极致流畅体验。

在微架构超算引擎加持下，OPPO Find X6 Pro实现更强性能，更低功耗，安兔兔性能跑分平均超过了130万分。在微架构超算引擎配合OPPO 的 HyperBoost 游戏稳帧引擎之下，使 OPPO Find X6 Pro在《王者荣耀》120 帧+极致画质的条件下平均帧率基本是满分，在《原神》 60 帧最高画质的条件下，OPPO Find X6 Pro 也可以做到 59.8 的平均帧率，解决了高负载游戏带来的高功耗、帧率不稳定等问题，给用户带来一场畅快淋漓的电竞级别的满帧体验。

值得一提的是，此次OPPO Find X6全系搭载X轴线性马达，很多旗舰机主打的游戏4D震感就是靠线性马达的驱动所实现的。有了X轴线性马达，就能让你在玩《和平精英》等吃鸡类游戏时会出现不同力度以及频率的震动反馈，“哒哒哒”的后坐力代入感体验非常强，再加上内置的立体声双扬声器，听声辨位，“敌情”尽在掌控之中，轻松上王者不是问题。

综合来看，OPPO Find X6 Pro在影像方面保持领先优势的同时，性能、游戏、等年轻用户关注的细节与使用场景做到旗舰级水准。目前新机已经开启预售通道，用户可前去官网进行全方位了解。