第二十三届IT影响中国：OPPO ColorOS荣获2024年最佳系统奖

【天极网手机频道】在即将离我们而去的2024年，天极网和比特网与大家见证了众多企业角逐AI领域，感受到数字化技术和智能技术赋予时代的深刻变革。人工智能(AI)作为前沿领域的关键技术，正以不可阻挡之势席卷全球。特别是在被称为AI应用元年的2024年，无论是AI技术自身的迭代升级，还是向经济和社会各个层面的扩展渗透，亦或是推动传统产业的智能化转型，AI都呈现出前所未有的活力与趋势。

顺应AI应用浪潮的时代，国产手机系统均以AI为宣传核心，做出实用和场景化的AI。第二十三届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。经综合评定，OPPO的ColorOS 15“纵享如同德芙般丝滑“的系统体验在第二十三届IT影响中国特授予以“年度最佳系统奖”。

纵享丝滑的系统体验

ColorOS 15作为OPPO精心打造的手机系统，通过三层流畅体系全方位保障用户流畅体验，带来流畅双引擎 ―― 极光引擎与全新潮汐引擎，从底层到应用层全面重构安卓，带来安卓流畅体验新标杆，在流畅度方面实现了“机圈德芙，纵享丝滑”的系统体验，在今年的一众手机厂商的新系统中脱颖而出。

在优化动画的技术层面，ColorOS 15利用极光引擎，系统级渲染与绘制架构，突破安卓限制，行业首发并行绘制架构，将传统安卓单线程串行架构改为多线程并行架构，解决因资源冲突而造成的画面闪跳卡顿，做到并行响应统一绘制，点击极速响应，画面丝滑连贯。除了APP 图标，桌面所见的卡片、文件夹、组件都可以做到并行的同时也可以随时打断，点击再快，画面也能丝滑流畅。

最场景化的AI功能――“一键问屏”

ColorOS 15除了在应用打开动画、应用打开速度、应用切换速度等方面领先同行，在通过AI为用户创造智能化场景方面，ColorOS 15中直接带来了覆盖多种场景的“一键问屏”功能，不仅做到了想问就问，甚至一些复杂的操作可以直接通过系统层面的AI――“小布助手“直接代为操作，在不同的APP中，首先识别当前的应用类型，比如小红书、微信、河马、相机等类型软件先进行初步分类进行指令的预识别，再通过识别用户的语音或者手输的指令，高效智能精确地处理任务，将原本复杂的指令，“一言传达”，通俗的讲这是一种类似语音化的自动化指令。

在“小红书”中遇到的旅游攻略，可以直接通过唤出小布助手，发送“制定旅游攻略”，小布助手将通过识别屏幕的内容，分配智能指令，按照用户的需求，一键生成旅游路线。

除此之外，还有比如在阅读文章、阅读资讯过程中，想要知道配图中的名人、艺术画作、动物的品种，将原本需要调研资料的内容的步骤：退出APP――打开搜索引擎――输入内容或者图片，简化在一键问屏功能中，一句话就搞定。

对于信息要素过多的屏幕内容，如何精确地向小布发出提问呢？无需担心，在ColorOS 15中的小布语音助手中添加了圈选提问功能，在右下角点开圈选选项，选中屏幕任意内容向小布提问。

AI助力提高生产力

为了鼓励喜爱手机摄影的人群大胆创作，ColorOS 15还带来了令人惊喜的AI超清像素、AI消除、AI去拖影、AI去除反光等功能，手残不要紧，重要是有一颗敢于创作的心，敢于按下快门记录生活的意，ColorOS 15将利用AI拯救废片。

AI消除。得益于NPU算力的强力提升和Color OS工程师算法的优化，就算是在场景复杂、遮挡关系密集的条件，通过“一键问屏”功能识别路人的精准程度和去除过程中修补画面的瑕疵的能力，达到了前所未有的效果。

正如OPPO自己所说“好的操作系统是符合每一个人而设计的，解决每个人生活中真正的痛点，处处实用、好用、爱用。”在全新的ColorOS 15，OPPO的工程师团队设身处地站在用户角度思考问题，将生活中痛点、繁琐、高使用率的功能，结合AI的新浪潮，带来了全新设计的移动端操作系统，“第二十三届IT影响中国年度最佳系统奖‘实至名归。