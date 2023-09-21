三款配色随心选，OPPO A2 Pro即将于明日开售仅1799元起

【天极网手机频道】作为OPPO A系列的最新力作，OPPO A2 Pro这一次带来120Hz护眼双曲屏、67W超级闪充和四年耐用电池等硬核配置，刷新了同档位产品的体验上限。OPPO A2 Pro在外观设计上延续了该系列时尚、前卫的设计理念，摄像头模组部分采用苍穹之镜设计语言，其中晶钻星环让手机镜头在光线下能够散发钻石般的光芒，颇有高端奢华之感。OPPO A2 Pro还采用3D双曲面机身设计，素皮版重量仅185克，厚度薄至8.04mm，握持手感轻盈舒适。

值得一提的是，OPPO A2 Pro本次提供有大漠棕、暮云紫、浩瀚黑三款配色，其中大漠棕采用了质感手感兼备的亲肤素皮材质，在同档位极其少见。粗荔枝纹带来的视觉观感极佳，且手感温润，更不易沾染指纹，满足了更多用户对审美和手感方面的需求。

OPPO A2 Pro的正面屏幕采用双曲面设计，尺寸为6.7英寸，并支持120Hz超高刷新率。在消费者普遍关注的护眼特性上，OPPO A2 Pro还采用了2160Hz超高频PWM调光，达到行业领先水平，可以有效降低可见频闪对人眼的影响，进一步缓解视觉疲劳。

OPPO A2 Pro采用了天玑7050旗舰芯片，基于先进的6nm低功耗制程工艺打造，最高主频高达2.6GHz，出色的性能足以满足日常流畅体验。此外，OPPO A2 Pro还搭载了至高12GB+512GB超大内存，应对多任务运行和大型应用游刃有余，用户还可以通过内存拓展技术，体验12GB+12GB超大内存。

电池的耐用程度很大程度上决定着手机的使用寿命，OPPO A2 Pro配备了5000mAh四年耐用电池+67W超级闪充，在OPPO电池健康引擎和智能电池健康算法等技术加持下，OPPO A2 Pro即使充放电循环1600次之后，电池有效容量也不低于80%，真正让手机电池四年之后也足够耐用。此外，67W超级闪充仅需42分钟即可充满电池，有效缓解了用户续航焦虑。

影像系统方面，OPPO A2 Pro后置6400W像素超清摄像头，不仅能带来出众的画面解析力，在暗光环境下，凭借4合1像素融合技术，则同样能拍出细节丰富的大片。不仅如此，OPPO A2 Pro还引入了OPPO旗舰级色彩与影调风格，进一步提升看画面的光影和色彩表现，拍人像和拍风景都能轻松拍出大片感。

OPPO A2 Pro不仅带来了四年耐用电池和四年流畅体验，还拥有同档位过硬的产品品质。通过引入金刚石抗摔结构，让手机四角、屏幕、镜头模组等部分的抗摔能力大幅增强，OPPO A2 Pro还支持IP54生活防水标准，无惧日常生活中的液体飞溅，长期使用毫无压力。目前OPPO A2 Pro已经开启预售，将在9月22日正式开售，而在预售以及首销期内购买(9月15日-10月8日)，可以享有四年内免费更换一次电池的权益，值得关注。