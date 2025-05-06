「Live图神机」5月15日见，OPPO Reno14 系列邀请函曝光

【天极网手机频道】凭借出色的实况玩法与时尚外观，上一代 OPPO Reno13 系列收获了众多用户的喜爱，新一代OPPO Reno14 系列将延续这两大优势。5 月 6 日，OPPO官方透露Reno14 系列将带来更多实况玩法，并称之为“Live 图神机”。Reno14 系列拍摄的 Live 图不仅能同时满足真实感、高画质和氛围感，同时还有更多新玩法。

天极网收到的发布会邀请函充满巧思，海边自拍的人鱼玩偶、胶片鱼尾，搭配夏日音乐盒，音乐盒里 “5 月 15 日在海边派对‘放个大招’” 的信息，不仅暗示了新品的人鱼美学设计灵感，更吊足了大众的好奇心。

根据此前网友爆料，Reno14 系列获奖主打人鱼美学设计，新机采用全新镜头排列，拥有铝合金边框 + Deco 冷雕工艺 + 大 R 角设计，全系直屏。这一次影像大升级，全系标配 5000 万像素潜望长焦镜头，并对实况功能进行升级，不仅能让拍摄的 Live 图同时满足真实感、高画质和氛围感，更实现了超越 iPhone 的高清长焦实况，让远处的风景与人物细节清晰可见;媲美大疆 Pocket 3 的 4K 视频转实况功能，可将动态视频轻松定格为精彩瞬间;还有让 CCD 动起来的氛围感闪光实况，为照片增添复古与梦幻的色彩，堪称三合一的 “Live 图神机”。

目前，官方尚未透露新机更多亮点，但从已公布的信息来看，OPPO Reno14 系列的外观设计还是影像能力。它将带来哪些创新与突破，又会给用户带来怎样的惊喜体验？让我们共同期待 5 月 15 日的海边派对，见证 Reno14 系列的闪耀登场。