开学的第一张照片要是能动起来就好了！OPPO Reno12系列实况超“出彩”

【天极网手机频道】金秋九月，各地已经陆续开学，学生们也都返回校园，有的是刚步入小学，从此开启学生生涯;有的是刚进入初中，正为自己的未来努力;有的是刚进入高中，寒窗苦读数十载，需要做最后的努力和拼搏;有的是刚踏入心仪的大学，以成年人的身份开始逐渐适应大学这个“小社会”，但不管是哪一个瞬间都值得被记录。

作为一个比静态图片更有情感的动态图片，实况功能能表达出更多的内容。在安卓系统中，过去实况照片在社交平台分享时往往会受到限制，无法完整展示其动态效果和声音。不过OPPO就打破了这一局限，全新Reno12系列的实况照片功能不仅仅是记录了照片前后那一段影像，它还支持全焦段实况照片拍摄，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够拍摄出高质量的实况照片。用户可以直接将实况照片分享到各大社交平台，无论是微信、微博还是抖音等，都能够保持原有的动态效果和声音，朋友或是网友都可以在评论区留言、点赞，一同感受那个生动的瞬间，这种互动方式让社交分享更加有趣、生动。

值得注意的是，OPPO Reno12全系配备5000万AI全焦段三摄，带来新升级的5000万AI人像摄像头、5000万AI广角主摄与112度AI超广角摄像头，并搭载5000万AI猫眼镜头。全系引入的AI影像技术通过超光影引擎和AI大模型，能够实现AI闭眼修复、AI消除和AI抠图三大功能，为用户带来了更加精准和自然的处理效果。

OPPO Reno12系列的实况照片功能能够记录下快门前后的一段动态影像，这种全新的拍照方式，让手机照片中的所见所闻不再只是静态的画面，而是可以听到、感受到的动态场景。回看这些实况照片仿佛能够重新置身于那个生动的瞬间，让回忆更加鲜活。而且拍摄完成后，可以在相册中自由编辑实况照片，选择最精彩的瞬间作为封面，或者调整动态范围，让照片中的每一个细节都恰到好处。

除了开学的第一张照片，OPPO Reno12系列的实况功能还可以广泛应用于各种生活场景，够在许多特定场景下发挥巨大作用。例如，在拍摄人像、宠物、运动场景或是一些转瞬即逝的瞬间时，实况照片功能都能够记录下这些生动、真实的瞬间，让观看者更加身临其境;又或者是家庭聚会中的欢声笑语、旅行途中的风景变幻，还是运动会上的激动瞬间，都能通过实况摄影得到完美呈现。在这个快节奏的时代里，OPPO Reno12系列的实况功能无疑为我们提供了一种全新的方式来记录和回味生活中的点点滴滴。此外，它还支持美颜功能、封面编辑和封面帧ProXDR显示等，为用户提供了更多个性化的选择。

OPPO Reno12系列的实况照片功能为用户带来了全新的拍照体验，通过其独特的记录方式和丰富的功能，不仅丰富了用户的回忆体验，还革新了社交分享的方式，为摄影创作提供了新的可能性，并提升了用户的整体体验。在这个开学季里，不如拿起OPPO Reno12系列，用实况摄影记录下每一个值得铭记的瞬间，让青春的记忆在时间的长河中熠熠生辉。