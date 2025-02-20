薄且可靠，OPPO Find N5引领折叠旗舰迈入8毫米时代

【天极网手机频道】随着智能手机技术的不断进步，折叠屏手机已成为未来智能手机发展的一个重要方向。但是早期的折叠屏手机因技术不够成熟，不可避免出现厚重、脆弱以及折痕明显等问题，极大地限制了折叠屏手机的普及和用户体验。为了解决这些问题，OPPO推出的全新Find N5折叠屏凭借其创新的设计、先进的铰链技术和优化的整体结构，成功将折叠屏手机带入8毫米时代，重新定义折叠屏手机的轻薄与可靠性。

OPPO Find N5提供玉白、缎黑和暮紫配色。合盖状态下，玉白和缎黑配色厚度为8.93mm，而暮紫配色因采用了抗脏污素皮工艺，厚度相比玉白和缎黑略有增加，但也仅有9.35mm。展开后，玉白和缎黑厚度更是薄至4.21mm，重量保持在229g，暮紫配色厚度为4.36mm，重量在234g，而一部新款iPhone的重量就达到了237g。比一款直屏机还轻但是却能享受两个屏幕带来的不同视觉体验和操作体验，让大家的期待值直接拉满。

OPPO Find N5通过首创的3D激光打印“钛合金天穹铰链”让轻薄折叠也拥有了媲美传统直板旗舰的可靠性。钛合金天穹铰链采用的行业首个3D打印钛合金翼板厚度可薄至仅0.15mm，转轴外中框采用同款3D打印技术，钛合金让转轴外中框具备卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。得益于五簧四驱扭力系统，实现更顺滑的开合体验，同时显著减小模组体积，为机身节约了空间;航空合金铝中框采用7系航空铝材有效提高整机的抗弯与抗冲击能力。

但OPPO Find N5的轻薄并未牺牲其性能和续航作为代价，其采用钛合金天穹架构包括UTG超韧主屏玻璃、晶盾超瓷晶玻璃、超薄天穹复合后盖以及7系航空合金铝机身中框，重塑了轻薄与可靠的新平衡，还有效提高整机的抗弯与抗冲击能力。

同时，OPHS自研超强钢以及WR-1自研超耐磨钢等先进材料不仅让Find N5带来最硬气的铰链，还能在折叠过程中能够保持极佳的流畅度和稳定性，显著提升了折叠屏设备的可靠性。

OPPO Find N5还采用了超可靠的“天穹架构”，主屏幕从外到内全方位“加固”。为提升主屏幕抗硬压能力，Find N5 采用了UTG超韧性玻璃，并为UTG玻璃上层和下层加入双层保护膜与纳米涂层叠层设计，即便在多重折叠与外力冲击下，屏幕也能保持高韧性与稳定性;支撑板升级为0.1mm超薄医用级高强不锈钢，显著提升了屏幕支撑部件的强度与耐用性，实现对主屏更稳的支撑，同时实现有效减薄减重;外屏采用全新一代晶盾超瓷晶玻璃，抗刮能力与抗摔性能分别提升至更高水准，抗刺穿能力也有增长，日常使用更加安心。

OPPO Find N5 凭借升级版“天穹架构”，率先完成 IPX6、IPX8、IPX9 三重防水认证，成功化解折叠屏防水瓶颈，树立行业新标杆。不仅如此，OPPO Find N5 还具有耐低温、耐高温、耐温冲的特性，在极端温度环境下展现出强大的适应能力。

OPPO Find N5 延续了上一代 Find N3 的技术优势，但不再单纯追求折叠次数极限，而是聚焦于用户多样化的使用场景;凭借“钛合金天穹铰链”、第四代水滴型屏幕结构与UTG玻璃等屏幕材料与技术的创新升级，打造出超轻薄折叠旗舰，更率先通过全球首个折痕相关的权威认证，这种更具实际意义的认证充分验证了OPPO Find N5的可靠性。