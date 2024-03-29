1TB+独家双模双向卫星通信，Find X7 Ultra 卫星通信版预售开启

【天极网手机频道】3月29日，@OPPO官方宣布 Find X7 Ultra 卫星通信版(16GB RAM+1TB ROM)今日正式开启预售，并将于4月2日全面开售。Find X7 Ultra 卫星通信版首次可以实现听筒/免提双模双向卫星通话，并率先支持新一代5.5G通信技术，提供天地融合的通信新体验。Find X7 Ultra 卫星通信版还为双潜望四主摄系统搭载升级的超光影图像引擎，以先进的大模型技术革新AI计算，带来全新的超清长焦能力，为10X以上的变焦拍摄带来真实解析力的量级提升。作为快速进化的AI手机，Find X7 Ultra 成为行业首款通过国家权威机构测试的AI手机，并带来全新的小布英语老师与小布面试官智能体。

OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版提供松影墨韵配色，16GB+1TB 售价7,499元，3月29日起开启预订，4月2日在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店全面开售。

天地融合通信，首个5.5G+首个听筒/免提双模双向卫星通话

Find X7 Ultra卫星通信版第一次让卫星对讲机，真正变成了卫星手机。通过OPPO 创新的天线波束设计，提供免提和听筒两种卫星通话模式，是目前唯一支持双模双向卫星通话的智能手机。OPPO创新天线波束设计已有26项专利申请。

传统卫星通信手机采用单天线设计，并且无法满足头手状态下发射功率的需求，只能支持免提一种模式的使用，在大风等恶劣的天气环境中会导致无法清晰沟通的问题，无法高效地解决紧急状况下用户准确高效地双向沟通需求。Find X7 Ultra 卫星通信版全新的听筒/免提双模双向卫星通话，让智能手机的卫星通话体验从“卫星对讲机模式”进化到符合用户使用直觉的“卫星电话模式”，帮助用户在极端环境中获得更高效的沟通效率。Find X7 Ultra 卫星通信版提供出色和稳定的连接性能，即使在5%的超低电量情况下，依然可以使用卫星通信通话30分钟。

此外，Find X7 Ultra也是首个支持新一代5G-A技术的手机，有望实现万兆网速的峰值速率以及毫秒级的延时，并加速推进实现中国 5G 天地融合通信，天空一体化的全新愿景。

大模型再升级，全新的超清长焦

Find X7 Ultra 卫星通信版搭载双潜望四主摄系统，包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合，以及首个由超光影引擎定义的全新一英寸传感器。结合专业哈苏人像，Find X7 Ultra 卫星通信版支持四焦段人像模式拍摄，并且也是唯一支持6X人像模式拍摄的手机，可以通过灵活的构图方式，生动捕捉拍摄主体，以渐进式的自然虚化效果实现远超传统手机的人像效果。

通过大模型能力，Find X7 Ultra卫星通信版还支持超清长焦的全新能力，为10X以上的高倍率变焦拍摄提供了前所未有的真实解析力的提升，非常适合演唱会等户外场景拍摄。

Find X7 Ultra 卫星通信版还为照片提供了前所未有的高解析与高画质的 RAW MAX格式文件，以高达5000万像素、16bit色深以及13档动态范围的极致能力，让独一无二的“数字底片”为后期专业创作提供无限可能。

通过 Find X7 Ultra 卫星通信版，OPPO 再次提升超光影图像引擎在视频领域的表现，第一次在手机中实现4个摄像头的4K 60fps 杜比视界 HDR 视频录制，让安卓手机的视频拍摄实现了前所未有的动态光影与超清流畅。

行业首款通过国家权威机构测试的AI手机

2024年春节前，OPPO宣布正式进入 AI 手机时代，为超千万用户提供领先不止一代的 AI 功能，正式开启 AI 手机的元年。Find X7 系列是全球首款端侧应用 70 亿参数大语言模型的手机，并且通过端云协同的先进部署，带来了同平台最强的 AI 能力，以及领先不止一代的 AI 体验。

经过算力、大模型性能、基础能力、智能服务与应用4个方面82项指标的测试，Find X7 系列也成为中国首款通过中国信通院旗下泰尔实验室移动智能终端AI能力测试规范AI手机，成为中国 AI 手机标准化、产业化发展的又一个关键里程碑。

中国泰尔实验室表示，Find X7系列AI手机是支持生成式 AI 的智能终端硬件平台，提供多个基于AI大模型的生成式功能和服务，具备用户可定制化的智能服务和多模态交互方式，产品提升了用户高频、高感知、复杂任务场景的需求体验。

全新上市的 Find X7 Ultra 卫星通信版集成OPPO自主训练的安第斯大模型(AndesGPT)，并支持超智能 AI 体验。广受好评的AI消除可以一圈消除路人，并自然地生成画面。AI消除已充分利用 Find X7 系列70亿端侧大模型的能力，为用户在离网的情况下依然提供智能的计算能力。AI通话摘要功能，可以在通话结束后迅速生成沟通要点，并自动罗列待办事项，提供了全新一代的通话体验。小布通话利用大语言模型能力，可以与自动接听来电并询问来电意图等重要信息。

利用大模型能力，Find X7 系列提供全新的小布英语老师智能体，集合听说写能力，为学生群体带来更符合自身学习情况的英语学习方式。用户可以基于情景选择进行口语对话，对话完成后手机给到用户总结，从而更有针对性地提升语言能力。

此外，Find X7 系列还集成全新的小布面试官智能体，利用大模型的超强问答能力，为用户带来面试问题解答，以及模拟面试的功能，帮助用户通过沉浸式联系的方式实现面试技能的提升。