OPPO Find N5太可靠！强悍性能下也有持久续航新体验

【天极网手机频道】2月20日，轻薄折叠旗舰OPPO Find N5正式发布，以最薄 8.93mm 的超薄机身引领折叠屏正式迈入“8mm纤薄时代”。不仅如此，在如此轻薄机身下内置了5600mAh冰川电池+80W超级闪充技术的充电组合，让轻薄折叠也有超强续航能力。

OPPO Find N5搭载的全新5600mAh冰川电池用了新一代硅碳负极电池技术，电池的能量密度得到了显著提升，同时显著缓解了负极膨胀率大、易衰减的问题;超大电池容量相比上一代产品提升了16.3%，使得Find N5在续航方面更加表现出色，甚至超越了部分直板旗舰手机。基于高通骁龙8至尊版处理器的能效提升，OPPO Find N5在默认智能极速充电模式下，充电10分钟可“回血”至29%的电量，48分钟左右即可完成充电。



OPPO Find N5充电实测(数据仅供参考)

OPPO还采用了高效率供电器件与自研算法，优化系统能量利用效率，显著降低OPPO Find N5后台耗电。为了进一步验证续航实力，我们在OPPO Find N5满电状态下模拟了大家平时最常使用的短视频平台、网页浏览、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行听音乐、在线视频、游戏、微信社交各1小时以及待机8小时的续航测试。



OPPO Find N5续航实测(数据仅供参考)

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后OPPO Find N5剩余电量为62%，续航能力无需担忧。即使在开启多项功能和应用的情况下，OPPO Find N5的电量消耗也相对较低，不论是长时间使用还是高负载应用都能智能管理电源，它都能确保用户“早出晚归不差电”的同时机身依旧轻薄，解决用户长期存在的电量焦虑的问题。

除了有线充电外，OPPO Find N5还支持50W无线闪充以及10W反向充电功能。其中50W无线闪充配备了业内最薄的0.18mm无线充电线圈，支持超过160个车型的无线充电，满足了用户多场景的快速补能需求。无论是在家中、办公室，还是在汽车里都能轻松实现无线充电，为用户提供了极大的便利;10W反向充电功能的加持可以让OPPO Find N5随时为耳机、手表等设备救急，在车载、家用磁吸场景下同样能实现高功率输出，真正做到了多设备无缝补能，为用户提供了更加全面的充电解决方案。

总的来说，OPPO Find N5是一款集强悍性能与持久续航于一身的旗舰手机，在电池容量、充电速度、续航管理等方面都有所提升，这对于一款超轻薄的折叠屏旗舰手机来说是十分难得的。