四大旗舰机的AI助手表现如何？移动端AI功能横评！

【天极网手机频道】如果用一个词来总结2024年智能手机的主要卖点，那“AI”绝对是一个绕不开的功能。虽然对于普通消费者来说“AI”是个很抽象的概念，但是笔者在同时使用了华为Mate60 Pro、OPPO Find X7 Ultra、荣耀Magic6 Pro以及小米14 Ultra一段时间之后，我还是感受到了不少的区别。

前言

与PC行业相对完整的端侧AI可以本地运行的体验不同，目前手机端的AI体验大都需要依靠网络。从各家厂商的宣传中，我把手机端主流的AI能力总结为了5大类，它们分别是:逻辑沟通、事项总结 摘要 提醒、图片生成、文字生成以及特色功能。我会通过这5大项目的横评对比，来让大家了解一下这四台旗舰手机的AI能力究竟表现如何。

逻辑沟通

在最基本的逻辑沟通能力方面，小米14 Ultra的小爱和OPPO Find X7 Ultra的小布拥有较好的表现，无论是逻辑性的数量计算还是常识性的生活问题都做到了正确回答。

荣耀Magic6 Pro的YOYO回答相对生硬，但是对常识性问题的解答最为详细。

华为Mate60 Pro的小艺回答完全错误，疑似不具有逻辑相关的能力。

事项总结 摘要 提醒

在这一环节，我选择使用长对话让各家的AI助理对内容中的事项进行总结、只要以及提醒，来对比这四台手机表现的区别。荣耀Magic6 Pro的YOYO拥有最好的表现，不仅能很好的对长句子的内容进行总结，而且直接在日历中添加了对应时间的相关安排。

在此基础上，YOYO还对内容进行了逻辑可行性的判断，如果是已经无法执行的计划，则会直接告知用户。

两段文字，一个表明是“明天”，另一个没表明

OPPO Find X7 Ultra的小布也可以针对长句子进行总结和摘要，但是并没有直接添加到日历的日常安排中。在此基础上，Find X7 Ultra的小布支持对我们的通话录音进行总结和摘要的相关功能，功能要更丰富一些。

小米14 Ultra的小爱只拥有概括长内容的功能，无法做到逐条的摘要以及事项的提醒。

华为Mate60 Pro的小艺支持对长内容的总结、不支持事项的摘要和提醒功能。

图片生成

AIGC的图片生成功能是许多厂商的大模型宣传的重点，在华为Mate60 Pro、OPPO Find X7 Ultra、荣耀Magic6 Pro以及小米14 Ultra这四台手机中，OPPO的小布和小米的小爱都支持图片生成功能。

其中OPPO Find X7 Ultra的小布表现更好，支持对多个词组的理解。

小米14 Ultra的小爱则只支持单个词组的理解与识别。

文字生成

各家手机AI均支持对文字内容的生成，比如小红书文案、微博甚至是视频脚本，大家可以看一下实际的表现。

荣耀

OPPO

华为

小米

特色功能

OPPO Find X7 Ultra与小米14 Ultra均支持AIGC消除功能，并且可以填补画面中的空缺。

小米14 Ultra还支持AI扩图和基于AIGC的超长焦细节增强功能，算是目前的各大旗舰中对AIGC功能开发程度最大的机型。

荣耀Magic6 Pro拥有基于AI的智慧助理，可以实现大量的智能提醒功能。比如，在我早上当我来到公司附近时“智能助理”会提醒我上班打卡，在下午我准备离开工位时“智能助理”会提醒我下班打卡。当我来到地铁附近时“智能助理”会主动为我显示地铁的乘车码，当我来到自己的小区附近时，“智能助理”会主动提醒我去拿快递，并把位置呈现出来。

写在最后

目前来看，各大旗舰手机所搭载的AI功能都十分丰富，尤其是小米和OPPO两家基于AIGC的图片修改相关功能让我印象深刻。AI所带来的事项总结、摘要、提醒功能也很大程度上提升了我的使用效率，让我真正感觉到了AI的便利。另一方面，在文字内容生成的准确性上，各家的AI都还有很长的路要走。相信今年会是AI手机大爆的一年,当各家的AI功能打磨完善之后，AI手机一定会为我们的生活带来改变。