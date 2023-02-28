ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

OPPO²ÎÕ¹MWC 2023³ÖÐøÌ½Ë÷Ç°ÑØ¼¼Êõ£¬Ê×¿îÂ·ÓÉÆ÷²úÆ·AX5400ÕýÊ½ÁÁÏà

2023-02-28 11:19:52 ×÷Õß£ºÃ«Ã«

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿½ñÈÕ£¬2023ÄêÊÀ½çÒÆ¶¯Í¨ÐÅ´ó»á(MWC 2023)ÕýÊ½¿ªÄ»£¬OPPOÐ¯¶àÏî×îÐÂ´´ÐÂ¼¼Êõ³É¹ûÁÁÏà¡£³ýÁËÒÔOPPO Find N2 ÏµÁÐÎª´ú±íµÄÆì½¢ÏµÁÐ²úÆ·Ö®Íâ£¬OPPO»¹Õ¹³öÁËÊ×¿îÂ·ÓÉÆ÷²úÆ·OPPO Wi-Fi 6 Â·ÓÉÆ÷ AX5400£¬½øÒ»²½ÍØÕ¹ÁËÍ¨ÐÅ¼¼Êõ²úÆ·Æ·Àà¡£ 

OPPO²ÎÕ¹MWC 2023³ÖÐøÌ½Ë÷Ç°ÑØ¼¼Êõ£¬Ê×¿îÂ·ÓÉÆ÷²úÆ·AX5400ÕýÊ½ÁÁÏà

  ¾ÝÁË½â£¬OPPO Wi-Fi 6 Â·ÓÉÆ÷ AX5400²ÉÓÃQualcomm® 216³Á½þÊ½¼ÒÍ¥ÁªÍøÆ½Ì¨£¬Ö§³ÖWi-Fi 6 AX5400±ê×¼¼°2.4GHz¡¢5GHzË«Æµ¶Î¡£¸ßÔöÒæÌìÏßÓëOPPO×ÔÑÐµÄ¿¹¸ÉÈÅËã·¨¡¢ÍøÂç¶¨Ïò¼ÓËÙ¼¼ÊõÏà½áºÏ£¬È·±£ÁËÂ·ÓÉÆ÷µÄWi-FiÐÅºÅÇ¿¾¢¶øÎÈ¶¨£¬ÈÃWi-Fi¸²¸Ç¸üÔ¶¡¢Á¬½Ó¸üÎÈ¶¨¡¢ËÙ¶È¸ü¿ì¡£

  OPPO Wi-Fi 6Â·ÓÉÆ÷AX5400Ö§³Ö×ÔÑÐµÄO-RouterBoostÍøÂç¶¨Ïò¼ÓËÙ¼¼Êõ£¬Wi-FiÍøÂçÄÜ¹»¿ìËÙÊ¶±ðºÍÁ¬½Ó´îÔØColorOS 13µÄOPPOÊÖ»ú¡¢Æ½°åÀà²úÆ·£¬²¢ÇÒÕë¶ÔÓÎÏ·¡¢ÔÚÏß¿Î³Ì¡¢ÍøÂç»áÒé³¡¾°½øÐÐÖÇÄÜ¼ÓËÙ£¬×î¸ß¼ÓËÙ¿É´ï20%¡£

  OPPO Wi-Fi 6Â·ÓÉÆ÷AX5400ÓÅÑÅÔ²ÖùÐÍÍâ¹ÛÈÃËüÄÜ³ÉÎªÏÖ´ú¼Ò¾Ó¼òÔ¼Ê±ÉÐµÄ×î¼Ñ×°ÊÎ£¬²¢ÇÒÌá¹©¾­µäµÄºÚ¡¢°×Á½É«¹©´ó¼ÒÑ¡Ôñ¡£Â·ÓÉÆ÷µÄÌìÏß¡¢½Ó¿Ú¡¢¹¦ÄÜ°´Å¥×óÓÒ¶Ô³Æ£¬ÌìÏß¸üÊÇ±»Òþ²ØÔÚÈáÃÀÇúÏßµÄÍâ¿ÇÖ®ÏÂ£¬ÎÞÂÛ½«Â·ÓÉÆ÷°Ú·ÅÔÚ¼ÒÖÐ»ò°ì¹«ÊÒÈÎºÎÎ»ÖÃ£¬Ëü¶¼ÄÜ¹»ÓëÖÜÎ§»·¾³ÏàµÃÒæÕÃ;Í¬Ê±£¬¶ÀÌØµÄ½á¹¹Éè¼ÆÓÐÖúÓÚ×ÔÈ»É¢ÈÈ£¬È·±£¼ÒÍ¥ÍøÂçÁ¬½ÓÊ¼ÖÕÔÚÏßÇÒÎÞËÀ½Ç¡£ 

OPPO²ÎÕ¹MWC 2023³ÖÐøÌ½Ë÷Ç°ÑØ¼¼Êõ£¬Ê×¿îÂ·ÓÉÆ÷²úÆ·AX5400ÕýÊ½ÁÁÏà

  ´ËÍâ£¬OPPOÒ²Õ¹Ê¾Ê×¿î×ÔÑÐÆì½¢À¶ÑÀÒôÆµSoCÂíÀïÑÇÄÉ® MariSilicon Y¡¢½öÖØ38gµÄ³¬ÇáË«Ä¿ÖÇÄÜÑÛ¾µOPPO Air Glass 2¡¢Ê×¿î¼ÒÍ¥ÖÇÄÜ½¡¿µ¼à²âÒÇ¸ÅÄî²úÆ·OHealth H1£¬ÒÔ¼°OPPOÊ×¿ÅÈ«Á´Â·µçÔ´¹ÜÀíÐ¾Æ¬OPPO SUPERVOOC SµÈ´´ÐÂ¼¼Êõ³É¹û¡£

  MWC 2023ÒÑÕýÊ½¿ªÄ»£¬¸ÐÐËÈ¤µÄ²ÎÕ¹Õß¿ÉÓÚ½ñÈÕÖÁ3ÔÂ2ÈÕÝ°ÁÙ°ÍÈûÂÞÄÇ¹ú¼Ê»áÕ¹ÖÐÐÄ3ºÅ¹Ý3M10Õ¹ÇøOPPOÕ¹Ì¨²Î¹Û£¬»òµÇÂ¼OPPO MWC23»î¶¯ÍøÕ¾ÁË½âÏêÇé¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

Ã«Ã«

×îÐÂ×ÊÑ¶

Ò»¼ÓAce 2±¸ÊÜÏû·ÑÕßÇàíù£¡

ÈÈÃÅÊÓÆµ

ÈÙÒ«Magic5 ÏµÁÐÉÏÊÖÌåÑé

ÐÂÆ·ÆÀ²â

°¢¶û·¨µ°AI´Êµä±ÊT20ÉÏÊÖÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼