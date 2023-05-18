首次搭载超光影潜望长焦，OPPO Reno10 系列继承旗舰的人像效果

5月18日，OPPO公布了OPPO Reno10 系列的影像配置，该新品将首次搭载超光影潜望长焦，实现人像的构图自由。具体而言，OPPO Reno10 系列将拥有6400万超高像素、1/2英寸大底、ƒ/2.5超大光圈、悬浮棱镜防抖等旗舰特性，以往这样的超清大底主摄都是用在旗舰机上。同时，OPPO 首席产品官刘作虎也表示，“得益于算法进步，Reno10系列继承了Find X6 系列的人像效果。”

而从官方透露的样张可以看到，在旗舰级光影的加持下，人物五官立体，表情生动，画面整体非常自然。而且由于继承了Find X6系列的人像效果，所以拍出的画面还拥有不俗的背景虚化和光影过渡处理。实际上Reno十代以来，围绕“自然有质感的”的人像美学主张，OPPO Reno系列曾首创10倍混合光学变焦，并带来视频超级防抖、AI焕采视频美颜等诸多行业领先的创新体验，帮助近8000万 Reno 用户创作更生动、更自然、更高级的人像作品。

十代Reno用户的人像作品

人像极具生动感、自然感

人像是用光的艺术，忽略光影，就是忽略人像的全部。因此，OPPO Reno10 系列还继承了Find X6 系列的人像效果，用计算光影的方式还原光线、人物主体和环境的正确光影关系，光影更自然，五官更立体，表情更生动。在OPPO看来，用长焦拍人像，可以让画面始终聚焦到最重要的人，同时精准捕捉人物的面部细节和情感表达。

还原阳光下的真实光影

根据此前爆料，OPPO Reno10 系列这一次将采用“视界之窗”设计，2.12mm下边框窄，提供灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款新配色。更多OPPO Reno10 系列新品信息，敬请期待5月24日14：30的新品发布会，感兴趣的朋友不妨多多关注。