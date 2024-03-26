219g超轻折叠屏发布，vivo X Fold3系列引领未来科技潮流设计与卓越性能

【天极网手机频道】vivo于3月36日晚正式推出其最新的折叠屏手机――vivo X Fold3系列。这款手机在技术规格上引领行业，更在设计和耐用性上展现了vivo对创新的不懈追求。

vivo X Fold3系列包括vivo X Fold3以及vivo X Fold3 Pro，其中vivo X Fold3展开态厚度为4.65mm，折叠态厚度为10.2mm，整机219g的重量成为目前全球最轻的折叠屏手机;行业首个专为折叠屏设计的全面可靠机身架构――铠羽架构，五星抗摔认证的铠羽架构确保了从外屏到内屏、从后盖到边框，每一面都可靠，每一颗零件都耐造，甚至在-30℃低温环境下使用无压力，展现了其卓越的耐用性。为了更好的缓解折痕问题，vivo X Fold3系列采用了碳纤维超耐久轻量铰链，莱茵认证50万次折叠无忧，更先进的铰链技术让折痕深度凭证如镜。

背面设计上，经典的东方美学设计使得手机的外观更加美观和大气。后置影像模组部分整齐排列在圆盘之上，圆盘细节精致又有细节感;后盖侧边则是“vivo|ZEISS Co-engineered XTREME IMAGINATION”的标志。配色上全系均提供轻羽白、薄翼黑两款配色，传承X Fold系列设计美学，经典的“黑白配”简单却不简约，细节丰满直拉氛围感;极致轻薄的白，如羽毛般轻盈，机身下方还有隐隐约约的羽毛纹理;极致轻薄的黑，如黑夜蝉翼般灵动，又似夏夜般沉稳神秘。

vivo X Fold3系列外屏是一块6.53英寸的Q9+屏，在玻璃中植入特殊的晶体，使其内部结构更加稳定，抗摔能力提升11倍，同时具备120Hz刷新率、2748*1172分辨率、457PPI像素密度、4500nit局部峰值亮度、2160HzPWM调光等高素质特性，完全能够媲美直板旗舰的视觉体验。

展开是一块首发行业最强8.03英寸三星E7大内屏，屏占比达到了91.8%，支持120Hz刷新率、2480*2200分辨率、412PPI像素密度、4500nit局部峰值亮度、1920HzPWM调光等功能，为用户提供了前所未有的视觉体验。这块屏幕采用UTG 超韧玻璃+超高回弹抗冲击膜组合，在手机意外摔落时能有效分解外力，3倍抗冲击有效保护屏幕;而后盖采用世界级高强高模特种纤维，强度是钢纤的15倍，还做到IPX8级抗水，从内到外做到耐摔、耐磨、耐水三项全能。

vivo X Fold3 Pro搭载第三代骁龙8 SPU旗舰芯片，其常温跑分高达217万+，预示着其强大的处理能力;顶配提供16GB+1TB组合，满足了不同用户对高处理能力和大容量存储的需求。

在摄像头配置上，vivo X Fold3系列配备了蔡司T*镜头、5000万折叠最大底主摄，以及折叠最强的潜望长焦。Pro版本内置vivo自研V3影像芯片，进一步提升了拍照和视频拍摄的质量。

更有蓝海超大电池+闪充组成超强续航组合，更有超⼴域智能散热系统，全场景NFC，Wi-Fi 7 & 5G，双Wi-Fi加速，5G双卡双通，隐私通话等功能，这在当前市场上的折叠屏手机中是非常少见的。

总的来说，vivo X Fold3系列折叠屏手机的发布，不仅标志着vivo在折叠屏技术上的又一次突破，也预示着折叠屏手机市场迎来新的竞争格局。