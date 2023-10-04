　　疑似网友爆料“已被iPhone 15烫伤” 官方：将会在下个系统版本修复

【天极网手机频道】在苹果秋季新品发布会后，很多数码媒体人都对今年的iPhone 15系列产品进行了各种测试。从大多数的测试结果来看，iPhone 15标准版并没有出现翻车现象，反而是性能更好、价格更高的iPhone 15 Pro系列出现了“发热严重”的现象。

近日，疑似有不知名网友在社交平台上爆料：自己的大腿和手指都被iPhone 15 Pro手机烫伤了。这个图片由于有些不宜观看，小编就不给大家看了。但小编相信，iPhone 15 Pro系列发烫现象是一定存在的，至于是不是手机烫伤的，大家也不能完全把锅甩到手机上。因为最近的天气温度还是很高的，手机温度升高的因素有很多，手机固然是最大的问题，但也有别的一些因素存在，比如气温、长时间使用等等。

此外，苹果官网其实也意识到了这个问题，他们承认iPhone 15系列机型确实有着过热问题存在。并且在一份官网申明中表示：一些系统BUG会导致iPhone15系列温度升高，但是手机系统的正常现象，并且官方也会在iOS17后续的版本中修复这些问题，请各位用户耐心等待。

就算iPhone 15 Pro系列有如此多的问题，但目前从苹果官网购买这款产品依旧需要等待一个月以上。小编认为，现在这个时间段其实并不是最佳购入时间，大家想要购买这款产品可以选择再观望一下。