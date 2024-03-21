小折叠品类中的「明珠」，看华为Pocket 2如何闪耀诠释“自拍宝盒”

【天极网手机频道】一直以来，小折叠品类在市场上都不够受人重视，只因其虽然将“小而美”发挥到了极致，在体验上却始终不能完全满足用户的需求。但是，随着折叠技术的日益成熟，小折叠的境况也在逐渐改变，尤其是随着不久前华为Pocket 2的发布，小折叠的行业地位可谓彻底迎来了革新。作为折叠界的元老，华为打造的华为Pocket 2不仅延续了小折叠“小而美”的标志性标签，更在体验上全面开花，一举将小折叠从“美丽装饰物”引向了“全能主力机”赛道。

在华为Pocket 2的众多惊喜升级中，影像无疑是最让人眼前一亮的部分。在硬件方面，其集业内诸多创新技术于一身，搭载业界小折叠首个全焦段XMAGE四摄，由5000万像素超感知主摄+800万像素长焦摄像头+1200万像素超广角微距摄像头+第二代超光谱摄像头共同组成。

其中，5000万像素超感知主摄搭配F1.6大光圈，带来了业界小折叠最大进光量，在如此强大的主摄加持下，华为Pocket 2在面对任何光线条件时都能实现高质量成像，无论室内、室外、白天、黑夜、逆光、顺光，清晰且极具真实感的大片皆可信手拈来。

华为Pocket 2搭载的800万像素长焦镜头，则是小折叠业界首个支持3倍光学变焦的长焦镜头，可实现30倍混合变焦。得益于此，无论是近处的朋友合照、家具器物，还是远处的树木山峦，华为Pocket 2都能将其完美定格，成像清晰且富有质感。此外，通过长焦镜头支持的80mm黄金人像焦段，用户还能轻松拍摄出主体突出、背景虚化自然的故事感人像照片。提到人像，华为Pocket 2还搭载了全新XD Fusion Pro人像引擎，可将人物的面部轮廓、肤色、肤质等面部特征皆优化至最佳状态，真实感主摄自拍进一步提高整张人像照片的质感。

此外，华为Pocket 2还拥有一颗1200万像素超广角微距摄像头，可实现120°超广角拍摄与2.5cm超级微距拍摄，“大”可记录建筑或山川的宏伟一面，“小”可捕捉到昆虫、植物等寻常事物的微观一面，让用户从另一个角度看世界。

除了常规的拍照镜头之外，华为Pocket 2还配备了一颗实用性拉满的“超光谱摄像头”。众所周知，最好的防老方式就是防晒，但很多女生只知道根据室外阳光的强弱程度来决定是否涂抹防晒，殊不知即便是在很多非晴天的天气，紫外线也十分强烈，此时若不做好防晒，对皮肤造成的伤害可想而知，轻则产生细纹、色斑，重则可能诱发皮肤癌。当你拿不准是否要涂抹防晒时，华为Pocket 2搭载的第二代超光谱摄像头便可派上很大用场，其拥有手机行业最强的紫外感光能力，配合行业内首个超光谱AI融合感知算法，可以精准检测到周围环境的紫外线强度，通过该功能，用户便能轻松实现科学防晒。

具体的使用方法非常简单，用户只需通过华为Pocket 2进入“镜子”APP，便可对当前的紫外线强度进行实时检测，从而根据检测的结果来决定是否涂抹防晒，以及涂抹何种防晒指数的防晒产品。值得一提的是，智能助手小艺还可根据一整天的紫外线实时变化指数，为用户提供专业的防晒建议，让用户的防晒之旅更加事半功倍。

由于化学防晒霜涂抹在皮肤上的颜色不可见，很多用户还面临着“防晒是否涂抹均匀”的困扰，好在第二代超光谱摄像头还支持防晒检测功能，可以很好地解决这一难题。对此，用户同样只需进入“镜子”APP即可进行检测，照片中彩色闪粉区域代表化学防晒霜的覆盖区域，未经涂抹的地方则显示正常，涂抹情况一目了然，方便用户及时“查漏补缺”，免受紫外线侵扰。同理，该功能也能方便用户对防晒霜进行精准卸除，避免化学药品在皮肤上残留，对皮肤造成不必要的损伤。

除此之外，第二代超光谱摄像头支持的晒斑检测功能也极为实用，使用方式相同，用户通过华为Pocket 2进入“镜子”APP即可深度检测皮肤的晒斑状态，从而获取专业的测肤报告，报告的内容包括晒斑个数、晒斑面积占比等。通过该功能，用户可以及时发现肉眼不可见的早期晒斑并对其进行干预，避免其继续成熟，在表皮形成颜色加重的斑点，影响面部美观。

得益于强大的紫外感光能力，除了防晒相关功能，第二代超光谱摄像头还能实现更多趣味玩法，譬如可以检测出洗脸巾、卫生纸、面膜以及化妆品等生活用品是否含有荧光剂，甚至能通过该功能找到私房钱，诸多玩法不一而足，大家可自行前往抖音搜索“紫外镜头的100种玩法”。

综上所述，华为Pocket 2是当今小折叠行业一颗不可多得的明珠，其不仅外观精致，极具艺术感，并且“内在”也极其充盈，在影像方面，其不仅补足了此前小折叠的诸多短板，并且带来了防晒检测等创新玩法，影像实力更加完备且强大。

同时，华为Pocket 2还在折叠屏极为重要的铰链、可靠性方面有所突破，其搭载了业界首创的玄武水滴铰链，展开后极致平整，折痕几乎不可见，由于该铰链还引入了全新材料超强火箭钢，因此其可靠性也得到了显著提升，无惧跌落与冲击，配合整机支持的2米IPX8级抗水能力，共同带给用户更安心的用机体验。而在通信方面，华为Pocket 2也有突出表现，搭载升级版超强灵犀通信+双向北斗卫星消息功能，使用户身处世界的任意角落都不会和外界失去联系。凭借时尚全能的优良特质，华为Pocket 2可谓一举逆转了小折叠在行业中的平凡地位，成功跻身主力机队伍。