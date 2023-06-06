持续霸榜！vivo X Fold2/X Flip领跑京东618手机竞速榜、热卖榜

今年618年中大促热销正酣，各大手机品牌商纷纷拿出“杀手锏”应战。截至6月6日，vivo X Flip凭借其时尚的颜值、超越直板机的悬停体验，一举拿下京东618手机竞速排行榜手机、热卖榜“双榜冠军”。值得一提的是，vivo X Fold2也分别位居竞速榜、热卖榜第2、第3(大折叠品类Top1)的位置，足见消费者对vivo这两款旗舰折叠新品的喜爱。

vivo X Flip高颜值科技潮品

作为一款有颜有实力的小折叠，vivo X Flip拥有菱紫、绸金、钻黑三种配色可选，优雅精致，配备好玩又好用3.0英寸的魔镜大外屏，让折叠屏也能成为时尚潮品。

影像方面，vivo X Flip为用户带来新奇有趣的悬停蔡司影像，独有柔光化妆镜功能，如同把化妆盒放进手机里，解放双手的“悬停自由拍”，“横竖都能用”的手持高清拍，还有DV模式，让你秒变vlog达人，无需三脚架的“悬停延时拍摄”，车流灯线、星空流转等景色也可以轻松一键成片。基于5000万像素VCS仿生光谱大底主摄、OIS光学防抖和多种蔡司镜头包，让vivo X Flip成为目前为止“最好拍的小折叠”。

体验上，vivo X Flip搭载第一代骁龙8+旗舰芯片，通过50万次莱茵TüV折叠无忧认证，配备等效4400mAh电池和44W超快闪充，续航能力非常优秀;另外，12+256GB配置，让你完全不用考虑存储问题，放心大胆用。

vivo X Fold2配置拉满的5G折叠旗舰

超越直屏旗舰，vivo X Fold2带来了七项折叠屏全球唯一，不仅具备了传统直屏手机的旗舰配置，还为用户带来了更加创新丰富的折叠屏使用体验，全面开启了“折叠屏3.0时代”。

vivo X Fold2搭载全球唯一的2K+ E6旗舰双主屏，8.03英寸的内屏尺寸继续霸榜折叠屏天花板，采用自研航空级水滴铰链，将折叠寿命提升了33%，通过40万次莱茵TüV折叠无忧认证，让用户更加安心。性能方面，vivo X Fold2搭载第二代骁龙8 SPU定制旗舰芯片，与LPDDR5X、UFS4.0共同组成了“性能铁三角”，外加120W双芯快充和50W无线闪充，和行业最大面积VC液冷散热、3D超声双屏幕指纹、5G+、Wi-Fi7和无线无损Hi-Fi。此外，影像方面，vivo X Fold2搭载自研芯片V2，配合与索尼合作定制的5000万像素VCS仿生光谱大底主摄，以及蔡司Cinematic电影模式和4K芯片级“夜视仪”功能，可实现悬停星空等大屏折叠影像体验，无需脚架支撑，一键直出质感大片。综上，作为一款大折叠，vivo X Fold2的综合素质可以说是“极高”。

告别传统直屏，折叠屏成今年618更多消费者的选择;vivo X Fold2和X Flip作为折叠屏领域为数不多的能够将直板级旗舰配置，和超越直板旗舰的体验完美结合到一起的两款产品，其深厚的技术积累和对消费者的足够了解，让vivo不但更懂消费者的需求，也推动和促进了折叠屏手机的普及和行业的发展。如果在618期间想体验折叠屏的话，vivo X Fold2和X Flip绝对是不错的选择。