超轻薄超可靠，或还支持卫星消息双向收发，华为Mate X3太给力了吧！

【天极网手机频道】在大家的期盼声中，华为春季旗舰新品发布会终于定档。此次发布会，除了有大家期待已久的华为P60系列，华为Mate X3折叠屏也将正式发布。

随着3月23日新品发布会的临近，有关华为Mate X3折叠屏的猛料也被不断爆出。今天，华为终端再度释出预热海报，暗示华为Mate X3将在轻薄和可靠性方面带来颠覆式突破。

海报一展现的是一款由羽毛“组成”的折叠屏形态手机，画面显得无比轻盈，这无疑预示华为Mate X3将再次“减重”，带来轻薄的机身设计。海报二中，引入眼帘的是一块无惧碎石击打的超薄折叠形态玻璃立于陨石块中，或暗示了华为Mate X3将拥有十分“可靠”的屏幕耐久性。

由于折叠屏手机的独特形态，市面上的折叠屏手机或多或少都存在厚重的机身和脆弱的屏幕等短板，但厚重的机身会影响握持感，而脆弱的屏幕也会影响手机屏幕的耐久性甚至整机的使用寿命。因此，解决折叠屏的厚重感和耐久性，成为所有折叠屏厂商的首要任务。

事实上，面对目前折叠屏手机存在的痛点和消费者的顾虑，华为在华为Mate Xs 2上就交出了一份“超可靠、超轻薄、超平整”的高分答案，而结合华为今日公布的预热海报来看，即将发布的华为Mate X3再次强调轻薄和可靠，无疑证明将带来颠覆性体验。

结合网上的爆料来看，华为Mate X3或将首发搭载最新研发的一种石墨烯散热技术，得益于此技术，华为Mate X3的机身重量和厚度都将大幅大幅降低;另外，华为申请的两份相关专利显示“在保证屏下保护组件具有较强的抗冲击和抗挤压性能的同时，使屏下保护组件的厚度减薄”、“使盖板兼具良好的抗冲击性能、从而有效提高可显示装置的可靠性。可见，华为Mate X3将在上代产品轻薄可靠的优势上再度技术升级，带来颠覆行业的超轻薄、超可靠大屏体验。

华为Mate X3除了具备超轻薄和高可靠的特性外，在其他方面也实现了跨越式升级。华为常务董事余承东发微博表示，华为Mate X3折叠屏或将再次“捅破天”，在通信上带来了“有去有回”的重大升级，外界猜测或能实现双向收发短信的功能。另外，华为Mate X3还将首发全新鸿蒙OS，出厂预装鸿蒙OS 3.1系统。

据悉，鸿蒙OS 3.1在动画和系统稳定性优化方面花了不少心思，通知面板动效、小部件的布局选择等也有重大调整，同时还修复了不少Bug。根据华为公布的时间表显示，鸿蒙OS 3.1将在3月底或者4月初转正，到时将有更多华为设备能用上鸿蒙OS 3.1版本。

总体而言，本次的华为Mate X3将带来颠覆式创新和领先全行业的大屏体验，至于还会有哪些全新突破，我们3月23日发布会上见分晓。