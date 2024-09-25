ColorOS九月更新消息：Car+车联功能、小布升级等功能

【天极网手机频道】近日，OPPO ColorOS推送了在九月份的更新计划消息，主要涵盖Car+ 车联再升级、小布指令新体验和新增私密保险箱最近删除功能。

第一批功能在8月27号已经陆续推送更新，首批机型将在9月25号前完成推送，想要体验新功能的小伙伴可以打开手机的系统更新界面进行系统升级。

第一个功能升级是关于Car+车联功能，新增 Car+ 车联支持使用腾讯视频、爱奇艺、抖音等视频类应用，让停车休息时不再无聊;新增 Car+ 车联支持使用方向控制键对抖音、快手视频进行翻页观看，操作更便捷;新增 Car+ 车联支持使用酷狗音乐，提升车载音乐娱乐体验;优化 Car+ 车联车型列表展示页面，排列更有序，查看更方便。

第二个功能为小布指令新体验，新增小布指令自动指令撤销功能，智能识别当前场景指令，进行自动撤销与状态恢复，智能高效;新增小布指令自动指令支持添加多个指令触发条件组合，更精细化执行指令，轻松享受智慧生活新增小布指令支持选择更多指令触发条件、执行动作，更加智慧好用;新增支持语音唤起小布指令和创建指令，帮你解放双手。

其余功能还包括以下：新增私密保险箱最近删除，可恢复最近 30 天内删除的私密文件，轻松找回重要文件;优化航班、火车行程卡片样式，童重要信息简洁明了、实用又美观;

优化手机管家深度清理中的照片清理分类，支持按时间展示，呈现更清晰。

升级计划

以上功能已于8月27日开始陆续推送，首批机型将于9月 25 日前完成推送，分批覆盖全部用户:

OPPo Find N3、OPPo Find N3 Flip、一加 12、一加 11、OPPO Find x7 Ultra 卫星通信版-加 Ace 3 Pro、OPPo Find x7 Ultra、OPPo Find x7、OPPo Find X6 Pro、OPPo Find X6、一加 Ace 3、一加 Ace 3V、一加 Ace 2 Pro、一加 Ace 2、OPPo Reno12 Pro、OPPo Reno12、OPPO Reno11 Pro、OPPO Reno11，其它机型(ColorOs 14.0 及以上版本)将于10月8日前完成推送，分批覆盖全部用户。

第二批功能如下：更多好用功能更新;新增时钟应用支持统一设置默认铃声;应用分身新增分身应用选项，使用快捷功能跳转时可设置默认打开的应用;优化应用分身中“其他应用”模糊搜索的范围，搜索更便捷。分批覆盖全部用户:

OPPo Find N3、OPPo Find N3 Flip、一加 12、一加 11、OPPO Find x7 Ultra 卫星通信版-加 Ace 3 Pro、OPPo Find x7 Ultra、OPPo Find x7、OPPo Find X6 Pro、OPPo Find X6、一加 Ace 3、一加 Ace 3V、一加 Ace 2 Pro、一加 Ace 2、OPPo Reno12 Pro、OPPo Reno12、OPPO Reno11 Pro、OPPO Reno11，其它机型(ColorOs 14.0 及以上版本)将于10月8日前完成推送，分批覆盖全部用户。

以上功能已于9月 17 日开始陆续推送，首批机型将于 10 月 22 日前完成推送，分批覆盖全部用户。

从今年oppo的更新频率来看，可以说是众多手机厂商中的最勤快的一个，ColorOS的口碑也发生着积极的转变，在今年十月份，也即将迎来OPPO新一代的期间OPPO Find X8系列和ColorOS15，其有着不少的惊喜在等着OPPO用户。