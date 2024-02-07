农历新年已到，新机好礼不打烊

【天极网手机频道】农历新年已到来，手机厂商新机“已到位”，并且在新年期间有非常多的购机优惠政策，其中OPPO新春促销活动已经开启，即日起至2月9日，多款热销机型包括旗舰机型Find N3系列、Find X7系列、Reno 11系列、Pad 2以及智能手表Watch 4 Pro和3系列(不含SE)参与了优惠促销。其中，购买Find N3系列、Find X7系列、Reno 11系列可享受6期/12期分期免息。此外，购买Find X7系列还可享受高达24期分期免息，以及旧换新至高补贴600元，和保值焕新5折购的超值玩法服务。

OPPO Find X7系列(售价3999元起)

刚刚推出的Find X7系列，全系搭载了全新自研潮汐架构、全球首款双潜望镜头等多项技术，为用户带来真正的旗舰体验。OPPO Find X7系列包括Find X7以及Find X7 Ultra两款机型，其中，Find X7以全新一代同心寰宇设计，全新超光影三主摄实现的哈苏全焦段大师影像，OPPO 自研潮汐架构所释放的超强性能，以及超明亮超护眼的新一代钻石屏，再度革新行业的旗舰标准，为消费者提供最高水平的封神旗舰体验，3999 元起售。

Find X7 首次搭载OPPO与哈苏联合打造的新一代超光影影像系统，包括 1/1.4 英寸更大尺寸的 5000 万像素超光感大底广角、更高分辨率的6400万超光感潜望长焦，以及 119° 更大视场角的 5000 万超广角。覆盖15mm-139mm焦段的全新超光影三主摄为Find X7带来媲美哈苏镜头群的多镜头变焦体验，以极佳的便携性实现穿越远近的构图自由，提供前所未有的哈苏全焦段大师影像体验;专业哈苏人像的3个焦段分别标定哈苏XCD3,5/30 镜头、XCD 2,8/65 镜头，以及XCD 2,5/90V 镜头，带来远超手机的自然光学表现力。

其3倍超光感潜望长焦还可以利用四合一像素传感器中央的1200万颗像素点，拍摄非数码变焦的全分辨率的6倍变焦的照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。

通过OPPO全新一代超光影图像引擎，Find X7 让 MediaTek天玑9300 影像算力全开，以先进的计算带来手机前所未有的画质与色彩表现，实现媲美哈苏相机的专业影调表现。Find X7 搭载的超光影图像引擎带来安卓首个瞬时双帧技术，带来4倍更敏捷的快门响应以及安卓首个预览 HDR 效果。Find X7 的超光影图像引擎还集成了全面升级的超光影图像算法与自然色彩算法，通过与天玑9300 的第九代 Imagiq 影像处理器的深入配合，让Find X7 带来色彩与光影的丰富变化与层次，复刻出哈苏影调的高级表现力。

OPPO Find X7 Ultra 首创的双潜望四主摄构成哈苏大师镜头群，以六个光学品质焦段提供目前手机最强大、品质最高的多摄变焦能力。首次搭载专为超光影图像引擎定制的一英寸传感器，Find X7 Ultra再次刷新移动影像天花板，5999元起售。

双潜望四主摄系统包括超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成的独一无二的双潜望长焦组合;首个超光影引擎定义的全新一英寸传感器，配备了全新的 DI ADC 技术，第一次让一英寸传感器实现了全量运行的DCG HDR能力，在照片和视频拍摄中始终提供身临其境的超自然光影表现以及再次刷新上限的画质表现;配合5000 万大底超广角，以 4 颗强大的摄像头提供6个光学品质的创作焦段，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供目前手机最强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。

Find X7 Ultra的专业哈苏人像带来全行业首个回眸人像体验，精准地识别人与动物，并且利用空间深度信息的计算，为被摄主体和背景环境都实现渐进式的虚化效果，准确地构建出人物的立体感以及环境的空间感。

目前两款产品均已在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店全面开售，有兴趣的用户不妨前往OPPO官方商城或是线下门店进行了解体验。

OPPO Reno11系列(2499元起)

年底好物多多也是最具性价比的时候，OPPO Reno11系列凭借精致优雅的外观设计、出彩的人像实力以及首发搭载的全新ColorOS 14，使其再次成为手机市场中的明星产品。售价方面，Reno11起售价2499元起，Reno11 Pro起售价3499元起。

OPPO Reno11系列全系配置了3200万单反级人像镜头，支持47mm黄金人像焦段，硬件无疑是十分扎实。而OPPO Reno11标准版也是三千元内唯一齐备“单反级全焦段三摄”的拍照手机，可提供 0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，在多种场景下都能拍出优异的人像照片;而且还会模拟专业镜头的光学虚化特征，简单来讲就是用户不用入手昂贵的专业大光圈相机镜头，就能拍出媲美专业镜头的背景光斑柔化效果。

在照片预览方面，OPPO Reno11 Pro还搭载了Find X6系列同款120Hz动态光影屏，配合光子矩阵显示技术，带来更加接近人眼真实所见的画面。OPPO Reno11系列搭载下一代空间音频技术――全息音频，听觉体验更震撼。背面采用的是幸运宝石设计，光韵宝石工艺可使整机呈现石头的天然纹理，极具辨识度，全系拥有着月光宝石、松石绿、萤石青以及曜石黑四款配色，冰川纹宝石圆盘呈现富于变幻的优雅光泽，镜头部分还有708颗饰钉，整体效果很吸睛。

性能配置上，OPPO Reno11搭载天玑8200旗舰芯片，ColorOS超算平台与天玑芯片团队深度联调，充分释放天玑芯片性能，电竞体验在线。OPPO Reno11 Pro搭载满血版骁龙8+芯片，性能同样强悍。OPPO Reno11系列搭载ColorOS14系统，支持图库瞬时加载、内存无损压缩、文件重复合并，更便捷好用。OPPO Reno11系列全系搭载四年超耐久大电池，正常使用四年后可保持电池容量不低于80%，其中OPPO Reno11搭载4800mAh电池，支持67W长寿版超级闪充，OPPO Reno11 Pro搭载4700mAh电池，支持80W长寿版超级闪充。

OPPO Reno11系列还将首发搭载ColorOS 14，在超流畅的基础体验之上，还带来流体云、文件随心开、中转站、闪速抠图等等新功能，具备丰富的交互新玩法。以闪速抠图为例，基于ColorOS 14端侧AI模型及强大算力芯片，OPPO Reno11系列只需长按图片中想要提取的物体或人物，就能一键精准分离，提供行业领先的高效内容创作体验，还能制作表情包，实用性拉满，为精彩照片的后期创作解锁更多可能性。

目前OPPO新春活动正在火热进行中，感兴趣的用户不妨提前了解一下，机惠可遇不可求，好礼不止于此。