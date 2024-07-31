OPPO暑期“放价”焕新季：从入门到旗舰，你想要的这里都有

【天极网手机频道】在这个充满活力的夏季里，OPPO以一场“暑期放价，自在焕新”为主题的盛大活动为广大消费者带来了超“清凉”的购物体验，不仅覆盖了OPPO旗下的多款热销产品，还提供了丰富的优惠和惊喜福利，如果大家在这个时候焕新是个非常不错的选择。

性价比之选：防水抗摔界的“扛把子”OPPO A3活力版

OPPO A3活力版是一款千元级别的超耐用智能手机，采用了金刚四角和防撞梁设计，通过加高、加宽、加固优化了产品正反面及中框的结构设计，能让OPPO A3活力版在跌落时能够有效分散冲击力，保护内部结构不受损害;手机内部的摄像头、马达、喇叭、电池等关键部件之间添加了大量的泡棉、硅胶垫等缓冲材料形成“安全气囊”，确保手机在遭受冲击时能够得到有效的保护。

“全方位防水大坝”设计将OPPO A3活力版的显示屏、装饰件、电池后盖、侧边开孔等可能进水的部位都纳入了保护范围，使其在正常使用的状态下可轻松做到防水、防尘。同时，考虑到户外用机场景，OPPO A3活力版提供了湿手触控功能，可在屏幕有水、有油或者湿手的场景进行有效滑动和点击触控，解决户外用机不便的难题。

设计方面，OPPO A3活力版采用了大自然美学的设计理念，提供了紫月牙、竹林绿和雾海黑三种配色选择，后盖在磁性粒子设计工艺的加持下尽显时尚轻薄质感，在同档位机型中脱颖而出;正面是一块采用了晶盾玻璃材质的6.7英寸的AMOLED柔性屏，这块屏幕不仅拥有出色的色彩表现力和极高的对比度，全局激发最高亮度可达1200nit，即便是在阳光明媚的户外环境下也能确保画面清晰可见;更重要的是，晶盾玻璃相比普通玻璃综合抗摔能力提升 160%，抗划伤能力相较微晶玻璃提升3倍。曲面中框的设计也为手机赋予了黄金流线曲率，实现了更流畅贴合的圆角设计的同时手感更出色，超窄边直屏设计不仅有效防止误触，还增强了抗摔性能。

大内存和大续航更是必不可少，OPPO A3 活力版搭载了天玑6300芯片，考虑到如今大部分用户存在的内存焦虑，OPPO A3活力版运存拓展技术最大可支持12GB运存拓展，至高12GB+512GB的超大内存组合以及让手机的性能得到了进一步的提升；内置的5100mAh大容量电池配合OPPO自家的45W超级闪充技术，完成充电只需68分钟。

抗摔防水耐用之外，OPPO A3 活力版在好看、好用方面也下足功夫，正值新品开售，起售价也在1799元，是一款在同档位中比较出色的机型。

潮流之选：你的旅游搭子OPPO Reno12系列已上线

作为OPPO的主流机型，Reno12系列不管是外观、影像和配置上都非常出色。尤其是影像实力以及创新功能的加持，让更多的年轻人选择了这款出门在外的首选“旅游搭子”。

作为一款影像手机，OPPO Reno12全系配备5000万AI全焦段三摄，新升级的5000万AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，借助OPPO领先的AI能力，Reno12系列融入多项AI影像能力，帮助用户通过全新一代的AI辅助进行创作。除此之外，Reno12系列还引入了实况照片功能，支持全焦段实况照片拍摄，成为首个能发布实况照片的安卓手机，为广大的安卓用户带来了全新的社交体验，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够捕捉到照片拍摄瞬间的动态变化，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转，使得照片更加生动、真实，而且实况照片能够保持原有的动态效果和声音，用户可以直接将实况照片分享到各大社交平台，无论是微信、微博还是抖音等，朋友或是网友都可以在评论区留言、点赞。此外，它还支持美颜功能、封面编辑和封面帧ProXDR显示等，为用户提供了更多个性化的选择。

在外观设计上，OPPO Reno12系列同样别具一格，以独特的千禧风代表色掀起了一场银色的风暴，流银玻璃工艺设计，展现出强烈的立体视觉效果，这种设计不仅提升了手机的颜值，更增强了其科技感。除了银色，还有一款银幻紫配色，流银玻璃设计赋予了手机流动的质感和灵动的气质，在光的照耀下呈现出从深邃的紫色逐渐过渡到银白色的渐变效果，如同星空般深邃而神秘;影像模组块的设计细节中加入了饰钉圈点缀，不仅提升了手机的整体质感，还使得手机在视觉上更加雅致。整体来看，OPPO Reno12系列独特的迷幻时尚感和未来科技感完美融合，为手机行业注入了新的活力。

OPPO Reno12系列还具备出色的耐用性，超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构双重保障，即使意外跌落或重物碾压的情况下也能保证手机的安全无虞。同时，防水防泼溅的设计也让用户在使用手机时更加放心，是真正的旅游好搭子。

目前OPPO Reno12系列也在热销中，活动期间到手价仅需2599元起，如果准备要去外出旅行的用户不妨选择这款潮流影像手机，更潮，更搭，更好看。

旗舰之选：OPPO Find X7 Ultra双潜望四摄全焦段覆盖

OPPO Find机型作为品牌的高端旗舰系列，历代都有着最顶级的移动影像体验，其中Find X7 Ultra配备超光感潜望长焦和特写潜望长焦组成双潜望长焦组合，并且还有首个超光影引擎定义的全新一英寸主摄，配合5000万大底超广角组成的双潜望四主摄系统，14mm-300mm的创作焦段群覆盖，提供强大的多摄变焦能力与最灵活的构图自由。

为了带来更好的直出拍照效果，OPPO Find X7 Ultra引入超光影图像引擎的先进计算，提升各焦段画面的清晰度、纯净度，以及光影和色彩表现;并且还支持新一代ProXDR显示，即使是黑白色彩下的Xpan也可以实现最高8倍的亮度提升。

此外，搭载骁龙8 Gen3处理器的OPPO Find X7 Ultra带来了行业首个端侧部署70 亿参数大模型以及领先的端侧视觉大模型性能。通过端侧AI大模型，AIGC消除功能不仅一键可圈出需要抠除的人物或其他物体，而且消除后空白区域的生成补全能力，更重要的是处理完之后的样张整体效果非常自然，节省了大家以往后期耗费的大量时间，不再像传统抠图那样，用第三方应用扣完图之后那片区域就只剩空白，还要自己填补画面，这样的图片不管怎么看都能一眼看穿是做过后期处理的。

续航方面，Find X7内置了一块5000mAh的大电池，搭配100W超级闪充技术，更是让大家在忙碌的生活中能够快速为手机充电，随时随地保持最佳状态。

外观上，OPPO Find X7全系将强大影像与东方美学完美结合，诠释新一代同心寰宇设计。参考专业相机镜头的全棱线设计，Find X7系列有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。配色上Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵三款配色。

总的来说，Find X7 Ultra以其极具竞争力的价格成为了最具性价比的选择之一。对于那些追求高端旗舰手机但又希望在价格上有所优势的消费者来说，Find X7 Ultra无疑是一个理想的选择。目前Find X7 Ultra正在热销中，活动期间到手价5499元起，以旧换新至高补贴1100元，现时下单还赠送快充 移动电源 蓝牙音箱 ，详情可前往OPPO官网了解，优惠活动享不停。

正值OPPO暑期“放价”焕新季，无论你是追求极致性能的科技发烧友，还是注重时尚潮流的年轻用户，亦或是预算有限的性价比追求者，都能找到适合自己的产品，有需求的用户可以去线上官网或是线下门店了解体验。