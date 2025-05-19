华为nova 14系列正式亮相：高颜值之外，影像通信同档位降维打击！

【天极网手机频道】5月19日，nova 14系列及鸿蒙电脑新品发布会如期举行。会上，华为nova 14系列凭借全新美学设计、旗舰级影像实力、业界最强双卫星通信、趣味好玩的鸿蒙AI体验以及更丝滑流畅安全的鸿蒙操作系统 5等多重升级亮点，成为“史上最强nova”，一经亮相便赚足了大家的眼球。

nova首次搭载鸿蒙操作系统 5进行发售，意味着鸿蒙走向大众，让更多的人来体验到鸿蒙的先进性，全新的鸿蒙生态体验，从24年10 月 HarmonyOS NEXT 开启公测，到 Mate 70 的鸿蒙 NEXT 先锋版，到 Pura X 以新形态首次搭载HarmonyOS 5正式版，再到年轻活力的nova 14 直板机，鸿蒙生态一步一个脚印，一步步走向成功。

在产品设计层面，华为nova 14系列将“美先于一切”的设计理念与年轻人“年轻就要来真的”的生活态度相结合，不仅带来极具辨识度的星耀环设计，更通过创新立体格纹背板与低饱和度色系的融合，打造出兼具高级感和年轻活力的视觉语言。

华为nova 14 Ultra带来浮光金、浮光白、流光紫、曜金黑四款时尚配色，每一款配色都传递不俗质感;华为nova 14 Pro支持冰晶蓝、冰晶粉、凝霜白、羽纱黑四款配色。其中，“浮光金”作为核心配色，既契合当下轻奢美学的流行趋势，又巧妙融入“招财开运”的玄学元素，成为注重颜值与仪式感的年轻用户的首选。

至于在nova系列的传统强项――影像方面，华为nova 14系列更是实现了从感官到功能的全面跃升。其中红枫多光谱原色镜头的加入，结合全新升级的达芬奇人像引擎3.0，不仅能够精准捕捉人像肤色，还能细腻还原环境光，打造出独特的红枫质感影像风格，让每一次按下快门都能得到唯美的人像大片，告别后期繁琐的P图美颜步骤。特别是华为nova 14 Ultra，其后置配备旗舰级三RYYB镜头(包含5000万像素大光圈潜望长焦镜头)，不仅带来更大进光量，还实现了从广角到长焦全焦段覆盖，能够为用户提供昼夜无忧、远近皆出片的拍摄体验。凭借于此，无论是户外旅游的自然风光，还是夜市的繁华街景，亦或是Livehouse音乐节的舞台灯光，都能完美呈现。

另外，华为nova 14 Pro和华为nova 14 Ultra均支持前后双快门风驰闪拍技术，能在抓拍宠物、自拍、运动等瞬时画面时保持清晰，精准定格每一个精彩瞬间。而新增的动态照片2.0功能，更是AI影像的又一里程碑。例如，“时空倒转”功能可让照片逆向播放，为跳水、撒花等场景赋予独特表现力;“AI魔法移图”可实现人物或物体的自由移动与复制，进一步提升创作空间;“AI人像精修”则基于图像分析，允许用户挑选合适模式对人像进行精修，包含伦勃朗、蝴蝶光、轮廓光等多种打光方案，令每一次人像摄影都如同专业影棚拍摄般自然细腻。

华为nova 14系列还有极高的整机可靠性。其全系采用昆仑玻璃，获得 SGS双五星耐摔抗冲击权威认证，耐摔度相较于普通玻璃提升十倍，可以显著降低因磕碰或意外跌摔而导致的“碎屏”风险。同时，华为nova 14和华为nova 14 Pro支持IP65级防尘防水，可以从容应对生活中突如其来的雨水侵袭、灰尘、汗渍;华为nova 14 Ultra则更进一步，支持IP68&69级防尘防水，防护能力达到行业顶尖标准，给予用户最大的安心保障。

在通信技术方面，华为nova 14系列同样展现了行业领先的实力。它全系搭载双向北斗卫星消息功能，支持图片消息发送和文字消息的双向传递。其中，华为nova 14 Ultra还支持天通卫星通话及天通卫星寻呼功能，不仅带来130° 最大对星范围，还能做到“一次连星，持续在线”。这意味着，用户即使将手机放到裤袋里，也能及时接收外界发送过来的信息，确保随时随地都能与外界保持紧密联系。在城市环境下，华为nova 14 Ultra及华为nova 14 Pro也能通过超级城市定位，精准锁定用户实时位置，打车叫外卖都更方便。

作为首款全面搭载鸿蒙操作系统 5的直板机，华为nova 14系列在系统体验上也焕然一新――其不仅应用启动速度更快，多任务切换更丝滑，系统安全防护能力更强，还带来了多个首发AI功能，如心情文字主题、次元穿越、AI萌宠主题，为日常用机带来更多趣味与新鲜感。此外，华为nova 14系列还新增支持AI降噪通话、AI智控键等功能，前者能够降低环境噪音，确保在嘈杂的环境中，也能轻松听清楚每一句话，极大地提升了通话体验;后者作为全新AI入口，让用户能够快速触及AI功能，为日常使用提供更多便利。

综合来看，华为nova 14系列凭借在设计、影像、系统、通信等方面带来的突破性升级，确实称得上是 “史上最强nova”。 nova 14起售价2699元，nova 14 Pro起售价3499元，nova 14 Ultra起售价4199元，华为nova 14系列不仅为消费者带来了超值体验，更是在同档位市场中形成了降维打击。值得注意的是，华为nova 14系列将于5月23日正式首销，感兴趣的小伙伴可以多留意一下。

5月23日起，nova 14系列新机用户在负一屏-鸿蒙有礼参与活动，可领取最高价值总计超过 800 元的“鸿蒙有礼”权益礼包，不仅如此，nova 14系列新机用户在华为钱包 App 每日签到鸿蒙生态日日新活动可领随机现金红包，活动期累积金额有机会高达 1000 元。5月 28 日起，符合条件的华为 Pura X用户可同步参与。